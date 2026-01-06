【10G回線導入レポ】KDDIの1G回線からソフトバンクの10G回線へ乗り換え！4Gbpsオーバーの速度も | RBB TODAY

徐々に導入家庭が増えてきた10Gのインターネット回線。連載「10G回線導入レポ」はその名の通り、新たに10G回線を契約した人の環境や導入の動機などをレポートしていく。第1回目はKDDIのギガ回線をソフトバンク10G回線に乗り換えたケースだ。

KDDIの1Gを10Gにアップグレードしようと思ったが…

量販店に行けば光コラボレーションの10G回線のアピールが目立ち、CMでも10G回線を目にするこの頃。筆者は最近、10G回線への乗り換えを決意した。

世間はテレワークから出勤を推奨する傾向だが、ハイブリッドワークもまだまだ多い。部署によってはテレワークを続けている人もいるだろう。かく言う筆者もコロナ以降完全テレワークで地方で仕事をしている。そんなテレワークのなかで、通信回線速度が大いに気になりだしたのだ。

現在契約している回線はKDDIの1G回線契約（auひかり ホーム／最大1Gbps）で、プロバイダはBiglobeとなっている（BIGLOBE光）。当初は、KDDIの10Gへの移行を考えたが、自分の居住地域は10G回線のサービスエリア外だった。これは意外だった。NTTの光コラボもNUROも10G回線を提供済であるにもかかわらず、KDDIの10G回線は数年前から提供されていない。地方ではあるが、決して田舎であるとは思わないのだが…。早急に10Gが選択できるようになってほしいものだ。

まず現状のauひかりホーム（最大1G）の下り速度実測値だが、時間によって大きく異なる。下記の数値はRBB SPEEDTEST（WEB版）での計測結果である。ほかの回線速度計測ツールでも微妙な差こそあれ、大差はなかった。この数値をどうとらえるか人それぞれだが、もう少し出てもいいような気もする。たまに、100Mbps以下の結果となることもあったが、このようなときは、接続機器の状態をまずチェックしてみるのもいいかもしれない。一度、KDDIのホームゲートウェイとブリッジしているバッファローのルーターの電源を入れなおしてみたところ、以下の結果となった（すべて下り速度）。

1回目 378.62Mbps

2回目 391.25Mbps

3回目 369.90Mbps

ちなみに自宅でのWiFi接続時における速度はどれくらいだろうか？RBB SPEEDTEST（WEB版）で計測したところ、

1回目 273.48Mbps

2回目 259.41Mbps

3回目 222.73Mbps

となった。

RBB SPEEDTEST（アプリ）のログ集計分析によると、2024年10月で最も速かったのはeo光シンプルプラン（戸建て）10ギガコースで、平均速度は下り601Mbpsとなっていた。

今やスマホでも5Gでは

1回目 552.08Mbps

2回目 311.83Mbps

3回目 545.12Mbps

という結果がでるくらいである（RBB SPEEDTEST‘アプリ iOS版 Anaroid版）。自宅の回線が300Mbps台では遅いのではないか。

一応断っておくと、速度結果は地域やルータ、接続機器によっても異なる。すべてが今回の結果に当てはまるというわけではない点は注意していただきたい。



さて10G回線としてどこのキャリアを選択するか？前述したようにKDDIは10Gを提供していないため、光コラボのどれかになる。

下り速度は2Gbpsオーバー！

筆者が最終的に選択したのはソフトバンク光だ。家の近くの家電量販店で契約したのだが、ワイモバイルをセットで加入すると、ワイモバイルの月額料金が1100円割引というのが大きかった。あとは量販店なので、家電値引きもあった。※割引は家電量販店やキャンペーン時期によっても異なる可能性がある。

10G回線導入に際して従来のPC環境も多少改良した。まず、LAN接続となるデスクトップパソコンに10Gポートを搭載したLANカードを増設した。具体的には、バッファローの「LGY-PCIE-MG2」をLANカードとして選択し、ブロードバンドルータもバッファローのWi-Fi7対応「WXR18000BE10P」にした。ソフトバンクからは、やはりWiFi7対応のルータ「EVO310G」（型番）がレンタルされているので、そちらでもよかった。が、バッファローのルータ設定に慣れてしまっていため、ブリッジして使っている。

LANカードに関してはいくつか種類があるため悩むかもしれないが、自分のPCの増設スペースを考えて選んでいただきたい。また、LANカードが結構熱くなるケースがあるとの話も聞くので注意が必要だ。

「LGY-PCIE-MG2」

Wi-Fi7対応「WXR18000BE10P」

あとはカテゴリー6AのLANケーブを接続している。速度の結果は下記の通りだが、時間によっては4Gbpsオーバーの速度をはじき出す。

IPv4/IPv6

1回目 1994.28Mbps/2362.24Mbps

2回目 1533.38Mbps/1662.70Mbps

3回目 1764.96Mbps/2046.93Mbps

ちなみにWiFi速度は

1回目 616.91Mbps

2回目 632.21Mbps

3回目 650.49Mbps

という結果がでた。

