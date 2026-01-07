「最高の美人」の声も！韓国女子ゴルファー、ハワイで見せた大胆プライベートSHOTで視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の女子プロゴルファー、ホ・ダビンが開放的なプライベートSHOTを公開して話題だ。

ホ・ダビンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「I ♡ HAQAII」とキャプションに綴り、ハワイ旅行で撮影したとみられる写真を数枚投稿した。

公開された写真には、青空の広がる海をバックに満面のスマイルを見せるホ・ダビンが写っている。首元が大胆に開いた白のホルターネックトップスにデニムを合わせた私服コーデで、タイト目なトップスからは引き締まったスタイルの良さが際立つ。

別の写真では、ハワイの街中を散策する様子も公開。普段のゴルフウェア姿とは打って変わった自然体な雰囲気を醸し出し、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿をに目にしたファンからは、「可愛すぎる！」「綺麗すぎて反則…」「言葉はいらない。韓国最高の美人ゴルファー」「最高です」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝ホ・ダビンInstagram）

ホ・ダビンは1998年9月12日生まれの27歳。2016年にプロ転向し、容姿端麗な美人ゴルファーとして人気を集めている。2025年シーズンは韓国女子プロゴルフの正規ツアー（1部）で29大会に出場し、賞金総額1億971万ウォン（日本円＝約1185万円）を獲得した。

