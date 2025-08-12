鈴木ふみ奈、ロビン風コスプレで美ボディ披露！久しぶりのコミケ参加を報告 | RBB TODAY

鈴木ふみ奈、ランジェリー×ニーハイで圧巻セクシーショット！ | RBB TODAY
鈴木ふみ奈についての情報は提供されていません。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/01/234309.html続きを読む »
鈴木ふみ奈、ベトナムで魅せる圧巻グラビア！デビュー15周年記念写真集が発売決定 | RBB TODAY
鈴木ふみ奈のデビュー15周年記念写真集が発売され、ベトナムでの撮影や新たな挑戦を収録した集大成となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/04/234444.html続きを読む »
12日、グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が自身のインスタグラムを更新し、コミックマーケット106への参加を報告した。
この日、鈴木は「お知らせ 久しぶりに…コミックマーケット106 に参加します」と報告。8月16日、17日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット106」のうち、17日にサークル参加することを伝えた。あわせて鈴木は、アニメ『ONE PIECE』のキャラクター「ニコ・ロビン」風のコスプレ姿の写真も投稿。青い水着姿に真っ赤なハイヒールをあわせた衣装で美ボディを披露した。
同投稿には、ファンからは「ふみ奈さんめっちゃ可愛らしい」「とっても素敵です」「クールでセクシー」といったロビン風コスプレに対する称賛の声や、「当日盛り上がりますように」「コミックマーケットがんばれ」「チケット買ったので、会いにいきます！」といった応援の声が寄せられている。