鈴木ふみ奈、ロビン風コスプレで美ボディ披露！久しぶりのコミケ参加を報告 | RBB TODAY

12日、グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が自身のインスタグラムを更新し、コミックマーケット106への参加を報告した。

この日、鈴木は「お知らせ 久しぶりに…コミックマーケット106 に参加します」と報告。8月16日、17日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット106」のうち、17日にサークル参加することを伝えた。あわせて鈴木は、アニメ『ONE PIECE』のキャラクター「ニコ・ロビン」風のコスプレ姿の写真も投稿。青い水着姿に真っ赤なハイヒールをあわせた衣装で美ボディを披露した。

同投稿には、ファンからは「ふみ奈さんめっちゃ可愛らしい」「とっても素敵です」「クールでセクシー」といったロビン風コスプレに対する称賛の声や、「当日盛り上がりますように」「コミックマーケットがんばれ」「チケット買ったので、会いにいきます！」といった応援の声が寄せられている。