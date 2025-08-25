 SNS映えもバッチリ！ビアードパパ、新感覚スイーツ「月見シュー」が9月1日登場 | RBB TODAY
SNS映えもバッチリ！ビアードパパ、新感覚スイーツ「月見シュー」が9月1日登場

月見シュー　280円（税込）
　9月1日よりシュークリーム専門店ビアードパパが「お月見」をテーマにした新感覚スイーツ「月見シュー」を販売する。

　「月見シュー」は、思わず写真を撮りたくなる満月のようなユニークな見た目が特徴だ。一口食べると、お餅とザクザク食感のクッキーシュー生地、カスタードの味わいと「もちっ！ザクッ！とろり。」の3つの異なる食感が口の中で絶妙なハーモニーを奏でる。販売価格は280円で、全国の全国のビアードパパにて販売される。

《村上弥生》

