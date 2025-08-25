ももクロ・玉井詩織、芸能活動20周年で初写真集発売！佐々木彩夏の反応は「かわいいじゃーん！」 | RBB TODAY

8月25日、ももいろクローバーZ・玉井詩織が1st写真集『たまゆら』とストーリー写真集『しおどき』発売記念イベントに登壇。作品の見どころや芸能活動20周年の思い出について語った。

玉井詩織1st写真集「たまゆら」©SDP

玉井詩織ストーリー写真集「しおどき」©SDP

両作は、玉井の30歳の節目および芸能生活20周年を記念し、8月27日に二作同時発売される。1st写真集『たまゆら』はベトナムで撮影され、旅先で見せた無邪気な笑顔から水着姿まで、玉井の自然体の表情をおさめた一冊だ。ストーリー写真集『しおどき』は、大ヒットドラマ『silent』『いちばんすきな花』を手掛けた脚本家・生方美久氏によるストーリーをもとに、玉井が3人の異なる女性を演じ分ける。

玉井詩織1st写真集「たまゆら」©SDP

玉井詩織1st写真集「たまゆら」©SDP

玉井詩織ストーリー写真集「しおどき」©SDP

玉井は、発売記念イベントに黒の大人っぽいミニ丈ワンピースで登場。発売記念イベントを迎えた感想を尋ねられると、玉井は「今年で30歳、そして芸能活動20周年という節目のタイミングで写真集、しかも2冊同時発売させていただけることを本当に嬉しく思います。書店さんにもお伺いしたんですけど、本当に自分の写真集がぱっと飾ってあるのを見て、すごく感慨深く感じました」と感慨を述べた。続けて「この日を迎えられたのがすごく嬉しいです。多くの方に届くといいな」と期待を寄せた。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

撮影で印象的だったエピソードについて聞かれると、『たまゆら』については「ベトナムで撮影させていただいたんですけど、とにかく楽しかったです。本当にのびのびとベトナムの空気感を楽しむ姿を写真集に映していただいているんじゃないかな」と振り返った。一方で『しおどき』については「シナリオに沿って撮影をしていくっていうのがすごく新しい感覚で、初めての経験で。ストーリーが最初にあるからこその表情もあったと思います」と明かした。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

そんな玉井の『たまゆら』のお気に入りカットは、プルメリアの花を口にくわえたカット。玉井は撮影を振り返り「この顔がアップになっているカットがお気に入りです。本当に（撮影現場に）落ちていたプルメリアを使って撮影しました。ちょっと髪の無造作な感じも好きだなと感じました」と笑顔で語った。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

玉井詩織1st写真集「たまゆら」©SDP

一方で『しおどき』のお気に入りカットは、髪をカットするシーン。お気に入りのカットについて玉井は「このシーンで演じたキャラクターが、元々の髪が長いキャラクターで。自分の気持ちをチェンジしようと、髪をバッサリとカットするシーンです。このシーンは自分にも重なる部分があって。私も2011年くらいに長かった髪をバッサリと切ってイメージチェンジした経験があったので、自分と重なる部分がありました」と打ち明けた。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

玉井詩織ストーリー写真集「しおどき」©SDP

今年は玉井にとって芸能活動20周年＆30歳というダブルメモリアルの年となった。イベント中には、玉井の所属事務所の公式キャラクター・すたぴぃからバルーンの花束でお祝いされる一幕も。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

今年の夏を振り返って、一番心に残った思い出を尋ねられた玉井は、8月初旬に開催された夏ライブ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』を挙げた。玉井は「3年ぶりに夏ライブを開催することができて嬉しかったです。花火や水の演出などと一緒に存分に夏を味わいながら、今年1番の夏の思い出ができたなと思いました」と振り返った。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

また、芸能活動20周年のなかで、最も印象的だったことを尋ねられた玉井は「芸能生活のターニングポイントになったのは、ももクロになった瞬間だと思います。“ももクロを作る”という場面に呼んでもらったっていうことが自分の中でもすごく大きかったです。なので、ぱっと思い浮かぶのはももクロ結成のときです」と振り返った。芸能活動20周年の中で、これまで写真集を出していなかった理由については「もともと写真集というものが身近にはなかったので、あんまり出したいなとか思ったこともなかったです」とコメント。続けて「この節目のタイミングが重なった年まで取っておいてよかったなって思っています。」と笑顔で語った。

玉井詩織【撮影／平木昌宏】

写真集は、メンバーにはサインを入れて渡したという玉井。メンバーからの反応を尋ねられると、玉井は「まだ感想をもらえていないので楽しみです。あーりんからは渡した時点で“かわいいじゃーん！”っていつも通りの感じで言ってもらいました」とメンバー・佐々木彩夏からの反応を明かした。

食べることが大好きだという玉井だが「夏の暑さを乗り切るご飯」について聞かれると「夏野菜をたくさん摂るようにしています。この前もとうもろこしご飯を作ったり、夏野菜を浅漬けみたいにしたり、とにかく野菜をよく食べるようにしています」と語った。また、夏野菜ほかにも「ウナギ」が大好きだという玉井は「仕事で疲れて元気をつけたいときはウナギを食べることが多いです。なので、お仕事終わりに“どうしてもうなぎが食べたい”ってなったら、マネージャーさんを誘ってウナギを食べに行くこともあります」と語った。

玉井詩織1st写真集「たまゆら」©SDP

玉井詩織1st写真集「たまゆら」©SDP

そんな玉井の体型キープの秘訣は「日頃ちょっとずつの積み重ねは大事だと思います。毎日、鏡で自分の体型をチェックしたり、ボディクリームを塗るついでに少しマッサージしてみたり、ちょっと気になるとこが出てきたらトレーニングしたり。私は、一気に体型を戻すのが苦手なタイプなので、日頃から意識してちょっとずつ気をつけています」と自己管理のコツを明かした。しかし、ベトナムロケ中はご飯が美味しかったそうで。「すごくたくさん食べてしまったので、スタッフさんからは“写真集の撮影でそんなにご飯食べるのは珍しい”っていう風に笑われてしまいました」と笑顔で振り返った。