外はカリっと中はジューシー！ブロンコビリー厳選の「炭焼き極選サーロインステーキ」が本日新登場 | RBB TODAY

ステーキハウス ブロンコビリーが22日より「炭焼き極選サーロインステーキ」と長崎県産「肉厚とろあじフライ」の販売を開始した。

今回新しく提供される「炭焼き極選サーロインステーキ」は、ブロンコビリーのお肉のプロが産地まで訪問して厳選したサーロインステーキだ。同社基準をクリアした中で選び抜いた牛肉は、赤身と脂身が上品な甘みを持つ。炭焼きで外はカリっと中はジューシーに焼き上げ、お肉が持つ濃厚な味わいを閉じ込めることで、風味豊かなステーキに仕上がっている。

炭焼き極選サーロインステーキ 200g（税込3,388円）

また、人気NO.1の「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ」とのコンビメニューもあり、牛肉100%のこだわりハンバーグと新登場のステーキを両方楽しめるメニューも用意されている。

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ & 炭焼き極選サーロインステーキ 単品価格：300g（税込3,388円）

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆肉厚とろあじフライ＜ディナー＞単品価格：1,370円（税込 1,507円）

また、全国有数の真あじの水揚げ産地である長崎県産の「肉厚とろあじフライ」も同日より復活する。真あじの中でも肉厚でふっくらやわらかく、揚げたてでサクサク、脂がのってジューシーなとろあじフライは、全てのメニューにトッピング可能だ。

とろあじフライ １枚（税込 429円）

炭焼き極選サーロインステーキの単品価格は、150gが2380円（税込2618円）、200gが3080円（税込3388円）、300gが4580円（税込5038円）、400gが5780円（税込6358円）となっている。ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ & 炭焼き極選サーロインステーキの単品価格は、300g（ハンバーグ150g+サーロインステーキ150g）で3080円（税込3388円）だ。

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&肉厚とろあじフライのランチセットは1810円（税込1991円）、ディナーは1370円（税込1507円）で提供される。とろあじフライ単品は1枚390円（税込429円）で、全てのメニューにトッピングできる。選べるこだわりのセットメニューでは、「夏サラダバー」（9月4日まで）も楽しめる。単品のメインメニューにお好きなセットを付けて新鮮サラダバーを楽しめるグランドメニューも用意されている。