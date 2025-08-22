日向坂46・小坂菜緒、3年ぶりのソロ表紙で最高の笑顔！新曲Wセンター・金村美玖への想いも明かす | RBB TODAY

28日に発売される『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）に日向坂46の小坂菜緒が登場。約3年ぶりとなるソロ表紙を飾った。

『B.L.T.2025年10月号』（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる姿を捉えた躍動感のあるカット。テーマは“こさかなと遊ぼう！”で、トランポリンやテニス、ボウリングといったアクティビティを楽しむ様子を収録している。

『B.L.T.2025年10月号』別冊付録：小坂菜緒（日向坂46） 両面超ビッグポスター

また、同誌では過去最大規模となる20000字ソロインタビューを掲載する。小坂は金村との関係性について「金村と私のことを語る言葉で一番しっくりくるのは“戦友”ですね」と語った。その真意をはじめ、センターとしての役割、キャプテン髙橋未来虹との関係性、同期・河田陽菜の卒業についても語られている。

『B.L.T.2025年10月号』ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【小坂菜緒（日向坂46）】（表）