まんまちゃん、実は72歳！？「さんまのまんま」でさんま暴露 | RBB TODAY

2日放送の『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系）に、お笑いタレントの明石家さんまが出演。マスコットキャラクター・まんまちゃんの年齢を明かした。

「さんまのまんま」は1985年から2016年までレギュラー放送されていたさんまの冠番組。2016年10月以降は正月をはじめ、不定期のスペシャル番組として放送されている。番組冒頭、「42回目の『さんまのまんま』で、あけましておめでとうございます」と挨拶したさんま。続けて、隣にいるまんまちゃんに「まんまちゃん、年男らしいね」と問いかけた。まんまちゃんがうなずくと、さんまは「72歳やて」と年齢を口にし、まんまちゃんの“年齢”が明らかに。突然の暴露に、まんまちゃんは驚いた様子でスタジオに倒れ込んだ。

放送時点で70歳のさんまは「二人合わせて142歳」と笑顔でコメント。「あーあ、どうしましょう」と嘆くと、まんまちゃんは顔を隠しながら戸惑った様子を見せていた。