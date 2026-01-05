BTSがついに完全体カムバック　3月20日新アルバム＆新ワールドツアー始動 | RBB TODAY

BTSが3月20日にカムバックすることを公式に発表した。

所属事務所のBIGHIT MUSICは1月5日、「BTSは3月20日午後1時、全14曲を収録した5枚目のフルアルバムで復帰する」と明らかにした。

BTSは同日0時、ファンプラットフォームのWeverseを通じても、フルアルバム発売をファンに直接伝えた。フルアルバムのリリースは、2020年2月に発表された4枚目のフルアルバム『MAP OF THE SOUL : 7』以来、実に6年1カ月ぶりとなる。

(写真=BIGHIT MUSIC)

今回のフルアルバムには全14曲を収録。BIGHIT MUSICは「デビュー以来、一貫して自分たちの考えを音楽で表現してきたチームらしく、今回も“今のBTS”を詰め込むことに力を注いだ」とし、「2025年下半期はアルバム制作に集中し、それぞれの思いを音楽に反映させながら、メンバー全員でアルバムの方向性を固めていった」と説明した。

さらに「各トラックには、これまでの歩みの中で彼らが感じてきた感情や葛藤が色濃く込められている。長い間、完全体での活動を待ち続けてきたARMY（ファン名）への感謝の気持ちも感じられるはずだ」と紹介し、「全曲に込められた物語はBTSの叙事であり、変わらずそばで支えてきたファンへ向けたメッセージでもある」と強調した。

(写真=BIGHIT MUSIC)

また、1月14日0時にはワールドツアーの日程も発表される予定だ。今回の新ツアーは、2022年4月に米ラスベガスで幕を下ろした『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』以来、約4年ぶりとなる大規模ツアーとなる。

このほか、BTSはカムバックに合わせて新たな公式ホームページ（2026bts.com）も開設。今後、ニューアルバムやワールドツアーに関する情報が順次公開される予定である。

