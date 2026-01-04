櫻坂46・勝又春、京都大学生であることを告白 | RBB TODAY

櫻坂46・勝又春が、2026年最初のブログを更新した。

勝又は2025年グループに加入の四期生。この日「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶とともに、地元に帰省したことをブログで報告。「さて新しい一年の始まりにあたって、今日は一つ、みなさんにご報告があります」と前置きしたうえで、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と告白した。

「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました。ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と続けた勝又。ミーグリでファンと受験や勉強の話をすることがある時に、大学について公表していなかったために言葉も慎重に選びがちになり、自分らしくない受け答えに悩んでいたと綴った。

勝又は今回の公表をきっかけに「一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら」としている。