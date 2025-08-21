 えなこ、“バニーの日”にセクシー白バニーコス披露！ | RBB TODAY
えなこ、“バニーの日”にセクシー白バニーコス披露！

えなこ（写真はえなこの公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　8月21日、コスプレイヤーのえなこが自身のXを更新し、セクシーな白バニーコスプレ姿を公開した。

　この日、えなこは「バ（8）ニ（2） イ（1）」の語呂にあわせて、「今日はバニーの日2025」というコメント。ハイレグ風のバニースーツにニーハイを合わせたセクシーなコスプレ姿を披露した。続けてえなこは「売り切れだったバニー写真集、再入荷しました」と報告。昨年12月に開催されたコミックマーケット105で販売した写真集『BUNNY GIRL'S（バニーガールズ）』の再入荷を告知した。

　同投稿にはファンから「白バニーのキレイな感じすき」「えなこりん超セクシー」「えなこバニーありがたや～ありがたや～」「きゃー最高のバニーさんだ」「あっ！ほんとだ8月21日バニーの日だ」など称賛の反響が寄せられた。


《平木昌宏》

