『ブラタモリ』2週連続で東京大学へ！本郷キャンパスに残された“歴史と知の宝”を探る | RBB TODAY

タモリ、『タモリ倶楽部』終了で視聴者に感謝「40年間、本当にありがとうございました」
タモリが、3月31日放送の『タモリ倶楽部』（テレビ朝日系）で、番組終了の挨拶をした。
タモリ、最近ひどい「物忘れ」を告白「3歩歩いて…」
タモリが、6日放送の『タモリと鶴瓶のテレビDEお正月2024』（NHK）で、物忘れの症状を明かした。
8月23日と30日から放送の『ブラタモリ』（NHK総合）では、タモリが東京大学本郷キャンパスを2週連続で探訪する。
同番組では、加賀百万石・前田家の大名屋敷跡に建つ東京大学本郷キャンパスを舞台に、タモリが「歴史と知の宝」を探る。東大の象徴である赤門がなぜ赤く、今も残されているのかという謎や、徳川将軍家との意外な関係について紹介。今年で100周年を迎える安田講堂が「崖下」に建てられた驚きの理由も明かされる。
さらに、学生運動の象徴として知られるあの場所にタモリが立つほか、夏目漱石ゆかりの三四郎池、大名庭園の痕跡、迎賓館、博物館、信長の自筆書まで、東大にしかない「宝」の数々を紹介する。
収録を終えたタモリは「加賀藩から続く赤門や三四郎池、見るものすべてが宝でした。地形的にも面白いところですね。いろんな分野のエキスパートがそろっているから、宝がまた生きている。東大、堪能しました」とコメントした。
また、23日には『ブラタモリ三昧』として、東京編の3本連続再放送も決定。午後4時30分から「東京・三軒茶屋」、午後5時から「東京・青山通り」、午後5時30分から「青山通りバスツアー」が放送される。