これは惚れる…韓国プロ野球チア、長身美スタイルに目が行く“肩丸見せ”純白ドレス「旦那さんになりたい」【PHOTO】 | RBB TODAY

現役プロ野球選手と結婚する韓国の人気チアガール、キム・ヨンジョンが美貌際立つウェディングドレス姿を公開した。

キム・ヨンジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。結婚指輪の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、純白のドレスを身にまとったキム・ヨンジョンとタキシード姿の新郎の仲睦まじいウェディングフォトが並んでいる。キム・ヨンジョンのお相手は3歳年下のプロ野球選手ハ・ジュソク。自身がチアを務めるハンファ・イーグルスに所属しており、約5年の交際を経て今年10月に結婚を発表していた。

身長172cmのスラリとした美スタイルはさることながら、華奢な肩のラインを大胆に露出して見る者の目を引いたキム・ヨンジョン。新郎ハ・ジュソクとともにモデルさながらのビジュアルを見せつけ、“幸せムード”を存分に醸し出した。

この投稿に、ファンからは「旦那さんになりたい」「ああ、美しい…」「新婦しか見えない」「綺麗すぎて目が離せない！」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヨンジョンInstagram）

キム・ヨンジョンは1990年11月23日生まれの34歳。2007年よりチアガールとしての活動を始め、2010年代にはパク・キリャン（34）、カン・ユニ（35）とともに“チアガール3大女神”と呼ばれ人気を集めた。容姿端麗なビジュアルや172cmという高身長から、人気女優になぞらえて「慶星（キョンソン）大のチョン・ジヒョン」「大田（テジョン）のミン・ヒョリン」などの愛称でも親しまれている。

現在は韓国プロ野球のハンファ、プロサッカーKリーグの蔚山（ウルサン）HD FC、男子プロバレーVリーグの安山（アンサン）OK貯蓄銀行ウトメン、男子プロバスケKBLの釜山（プサン）KCCイージスでチアを務めている。ハ・ジュソクとは今年12月に結婚式を挙げる予定だ。

■【写真】キム・ヨンジョン、水着姿の圧巻美スタイル

■【写真】ほぼ見えそう…韓国チア、胸元危ないキャミソール

■【写真】韓国チア、“深Vネック”のキワドい水着SHOT