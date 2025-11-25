元Juice=Juice・宮本佳林、アイドル生活集大成＆セルフプロデュース写真集が電子版で同時配信決定！ | RBB TODAY

12月1日、ワニブックスは、宮本佳林の写真集『RIN』と『Prink』を電子版でリリースする。配信日は宮本佳林の誕生日となっている。

『RIN』は、神秘の島・屋久島を舞台に撮影されたJuice=Juice卒業写真集だ。希望に溢れる幻想的な風景の中で、彼女の内面と未来を写し出した作品となっている。紙版は2020年5月20日に発売され、撮影は西條彰仁が担当した。価格は2640円(税込)。

宮本佳林写真集『RIN』(撮影:西條彰仁)

『Prink』は、宮本佳林が初めてセルフプロデュースした写真集だ。ソロ活動で培った表現力を生かし、多彩なヘアメイク、シチュエーション、ドレススタイル、カジュアルスタイル、水着などの様々な衣装で楽しませてくれる。紙版は2024年9月30日に発売され、撮影は魵澤和之が担当した。価格は3300円(税込)。

宮本佳林はJuice=Juice卒業後、ソロアーティストとして音楽活動を中心に活動の幅を広げている。電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブなどの電子書店で購入できる。