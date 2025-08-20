 「ドトールコーヒーぴよりん」が愛知県初登場！27日から3日間限定販売 | RBB TODAY
「ドトールコーヒーぴよりん」が愛知県初登場！27日から3日間限定販売

　ジェイアール東海フードサービス株式会社が、オリジナルスイーツ「ぴよりん」とドトールコーヒーの本格エスプレッソが融合した特別商品「ドトールコーヒーぴよりんドリンクセット」を2025年8月27日から29日の3日間、ドトールコーヒーショップ イオンモール大高店で限定販売する。

　「ドトールコーヒーぴよりん」は、名古屋コーチンの卵を使用した濃厚プリンと、ドトールコーヒー自慢のエスプレッソを使ったババロア、そしてコーヒー風味豊かなクラムをまとわせた贅沢な一品だ。ぴよりんの愛らしい見た目はそのままに、大人も満足する本格的なコーヒーテイストを楽しめる。

　同商品は2022年7月に「ドトールコーヒーショップ アスティ岐阜店」で販売を行い、わずかな販売期間で完売となった。約3年ぶりの復活となる今回は愛知県内での初展開となる。

　商品名は「ドトールコーヒーぴよりんドリンクセット」で、価格は550円にお好きなドリンク価格をプラスした金額。販売日は2025年8月27日、28日、29日の各日15時からと18時からの2回に分けて実施される。各日48セット限定で、イートイン限定での提供となる。販売場所のドトールコーヒーショップ イオンモール大高店の営業時間は10時から21時までとなっている。


《村上弥生》

