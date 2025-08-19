乃木坂46・小川彩、“美少女感”あるれる制服ショット！『B.L.T. SUMMER CANDY』表紙カット公開 | RBB TODAY

7人の美少女アイドルが登場！「B.L.T. SUMMER CANDY 2023」が発売に | RBB TODAY
7年目を迎える“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”「B.L.T. SUMMER CANDY」。今年も強力なラインナップで9日に発売される。
乃木坂46小川彩が表紙の夏特別号「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」が8月29日発売。
29日に『B.L.T. SUMMER CANDY 2025』（東京ニュース通信社）が発売される。
“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”をコンセプトとした同誌の表紙を務めるのは乃木坂46の小川彩。夏の川辺で見せる自然体の笑顔に癒やされるカットが表紙に採用された。
6月まで放送していたドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）に出演を果たし、発売中の39thシングル『Same numbers』の選抜メンバーにも選ばれるなど、グループ内外で活躍を続ける小川。
そんな彼女を、自然豊かな古民家や緑に囲まれた清流などを舞台に撮影。初々しい笑顔はもちろん、優しい日が入る古民家の縁側で穏やかな表情を見せるなど、夏という季節の爽さと透明感を強調したカットをふんだんに採用している。
ほかにも、中面では櫻坂46から中川智尋、山田桃実、日向坂46から大野愛実、高井俐香、AKB48から山口結愛、私立恵比寿中学から仲村悠菜など豪華メンバーが登場する。
