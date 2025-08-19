とろけるチーズ2種の深いコク！マクドナルド、“チーチー”ダブチ＆てりやきが20日より発売 | RBB TODAY

マクドナルドが人気メニュー「チーズチーズダブルチーズバーガー」と「チーズチーズてりやきマックバーガー」、朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」を8月20日から2週間限定で全国の店舗で販売する。発売に先立ち、19日から加藤清史郎出演の新TVCM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇』が放送開始する。

チーチーダブチ・てりやき

「チーズチーズダブルチーズバーガー」は定番メニュー「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品。「チーズチーズてりやきマックバーガー」は「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた。とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに"チーチー"ならではの濃厚な味わいが広がる。

また、新商品の朝マック限定「チーチーダブチソーセージマフィン」は、「ダブチソーセージマフィン」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品で、2種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいを楽しめる。

チーチーダブチソーセージマフィン

8月19日から放映の新TVCMでは、加藤清史郎が伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、本家MV さながらの世界観で商品の魅力をロックに表現する。CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として歌い上げる。

マクドナルド新CM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇 30秒』

マクドナルド新CM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇 30秒』

マクドナルド新CM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇 30秒』

さらに、CM放映を記念して、本家「LUNA SEA」メンバーが登場する特別なWEB限定ムービーも公開予定。レコーディングには本家ボーカルのRYUICHIがサプライズで登場し、たむたむへ直接歌唱指導を行う貴重なシーンや、完成したCMをご覧いただいた「LUNA SEA」メンバー全員のリアクションを収めた限定ムービーが順次公開される。

マクドナルド新CM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇 30秒』

※マクドナルド新CM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇』