日向坂46、15thシングル『お願いバッハ！』ジャケットアートワーク公開！テーマは「Voyage of us」 | RBB TODAY

日向坂46、15thシングル『お願いバッハ！』ジャケットアートワーク公開！テーマは「Voyage of us」

日向坂46・15thシングル『お願いバッハ！』ジャケット写真
　18日、日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』のジャケットアートワークが公開された。

　同作のジャケットアートワークのテーマは「Voyage of us」。一期生が全員卒業し、新生日向坂46として新たな旅へと出航した彼女たちのこれからが最高のものになるようにと願いを込めて、船をモチーフに切り取っている。

　アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。日向坂46のシングルジャケットを手掛けたのは、12thシングル『絶対的第六感』、13thシングル『卒業写真だけが知ってる』、14thシングル『Love yourself!』に続いて4度目となる。


【Amazon.co.jp限定】お願いバッハ！ (TYPE-A) - 日向坂46 (メガジャケ付)
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
6周年記念MEMORIAL LIVE ～6回目のひな誕祭～ in 横浜スタジアム -DAY1 & DAY2- (完全生産限定盤) (DVD) - 日向坂46
￥14,937
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

