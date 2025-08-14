中川翔子、帝王切開を予定「こわいよーーーーお腹切るって、そこから取り出すって」 | RBB TODAY

14日、双子を妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新し、帝王切開での出産に対する不安をつづった。

2023年4月に一般男性との結婚を発表した中川は、現在は双子を妊娠している。この日、中川は「胎動が楽しいです、双子それぞれいろんな場所で動いてくれる、これだけはいましか味わえない楽しみだなぁと！」と、出産に向けた前向きな心境を記した。さらに「夫がさわるとなぜかシーンと黙る、はあるあるだと思いますがトントン、としたらトントン、と返してくれたみたい！キックゲーム成功、不思議だー！」と、夫と子どものエピソードも報告した。

その一方で、「帝王切開はどれくらい痛かった？いつまで痛かった？」とファンに問いかけ、「こわいよーーーーお腹切るって、そこから取り出すって」「様々な分娩、どれも乗り越えた皆様尊敬しかないよ、、どの方法も想像できないくらい痛いし母体ダメージ凄いでしょうに、、、すごいね本当に、、」と不安を吐露。

さらに「双子なので計画帝王切開らしいのです。」と出産方法についても言及。「とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど、、近づいてきてどんどん怖くなってきました」「入院は帝王切開の前日から！で良いらしいから管理入院にいまのところならずにいられてるのはありがたいことみたいですね」「だけど油断せずギリギリまでお腹にいてもらえるよう引き続き塩分むくみ安静気をつけます！」「麻酔から痛いのかなぁ、、術後どれくらい痛いのかなぁ」と心配も記している。

この投稿には、「帝王切開の切った所より子宮が戻る痛さの方が鬼痛です。でも母は強しなので乗り切れます！」「しょこたん、がんばって！」「赤ちゃんと一緒にがんばりましょう！」など、励ましのコメントが寄せられている。

※中川翔子・帝王切開をする予定についての投稿（中川翔子のインスタグラムより）