マンゴー果肉のほどける食感！ゴンチャ、新作「マスカット&マンゴー」21日より発売 | RBB TODAY

マンゴー果肉のほどける食感！ゴンチャ、新作「マスカット&マンゴー」21日より発売

　株式会社ゴンチャ ジャパンは、2025年8月21日より、爽快感あふれる「マスカット&マンゴー ティーエード/ジェラッティー」を期間限定で発売する。

　同作は、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合わせた、さわやかなデザートティーだ。ベースには、フルーツと相性の良いすっきりとした味わいの「阿里山ウーロンティー」を使用。マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリーにダイスカットのマンゴー果肉を合わせ、さわやかさとフルーツの存在感が際立つ1杯となっている。

　ラインナップは、フルーツとお茶のハーモニーをストレートに楽しむティーエードと、シャリッとしたリッチな食感のジェラッティーの2種類。「マスカット&マンゴー ティーエード」は、すっきりとした阿里山ウーロンティーに、マスカット果汁を使ったソースとゼリー、ダイスカットのマンゴー果肉を合わせた。フルーツとお茶のさわやかなハーモニーが、夏にぴったりの1杯だ。

　「マスカット&マンゴー ジェラッティー」は、すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーをベースに、マスカットの甘みを凝縮したソースとゼリー、芳醇でほどける食感のマンゴー果肉を合わせたフローズンドリンク。シャリッと冷たい口当たりとジューシーな果実感は、夏のご褒美にもおすすめだ。

マスカット＆マンゴー ジェラッティー（FROZEN/M） 720円

　価格は、マスカット&マンゴー ティーエード（ICED/M）が690円、マスカット&マンゴー ジェラッティー（FROZEN/M）が720円。いずれも税込み価格。販売店舗は国内ゴンチャ全店で、販売期間は2025年8月21日から8月31日まで予定。一部商品を販売していない店舗があり、デリバリーは対象外。

《村上弥生》

