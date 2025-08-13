 滋賀の和牛ラーメン専門店「善吉商店」が京都・祇園進出！京都和牛の旨味を引き出した出汁系ラーメンも登場 | RBB TODAY
滋賀の和牛ラーメン専門店「善吉商店」が京都・祇園進出！京都和牛の旨味を引き出した出汁系ラーメンも登場

　滋賀県長浜市に本店を構える和牛ラーメン専門店「善吉商店」が、2025年8月に京都・祇園へ新店舗をオープン。京都産和牛を使用した「おすすめ贅沢セット」や「京都和牛ラーメン白」のほか、多様性に配慮した「京都ヴィーガンラーメン」などのメニューがラインナップされている。

京都和牛ラーメン赤(1,680円 税込)

　看板メニューは「おすすめ贅沢セット」（2980円税込）で、京都和牛ラーメン白と肉寿司（赤身1貫・大トロ1貫）がセットになっている。「京都和牛ラーメン白」（1680円税込）は、鰹や昆布をベースに透き通ったスープで和牛本来の旨味を引き出した出汁系ラーメンだ。一方「京都和牛ラーメン赤」（1680円税込）は、コチュジャン、豆板醤、唐辛子をふんだんに使い、辛味と旨味が融合したスパイシー仕立てとなっている。

京都和牛ラーメン白(1,680円 税込)

　多様性に配慮した「京都ヴィーガンラーメン」（1980円税込）では、湯葉を肉代わりに使用し、パプリカなどの彩り野菜を添えた華やかな一杯を提供。動物性食材は一切使用していない。

京都ヴィーガンラーメン(1,980円 税込)

　「京都和牛3貫セット」（1900円税込）では、赤身・中トロ・大トロの霜降りや食感の違いを食べ比べできる。炙りで香ばしさをプラスしている。

京都和牛3貫セット(1,900円 税込)

　麺は細麺で、臭みがなくプリッとした食感が特徴。女性にも食べやすい仕上がりだ。トッピングには香り高い京都九条ネギを使用し、レモンを添えることで肉をさっぱりと味わえる。肉寿司はテイクアウトにも対応し、自宅やホテルでも楽しめる。


《小松暁子》

