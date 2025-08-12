ローソン、ウチカフェ定番商品「どらもっち」「クレープ」がティラミス味に！19日より発売 | RBB TODAY

株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する「シーキューブ」と、株式会社ローソンの「ウチカフェ」がコラボしたティラミススイーツ全4品を2025年8月19日より全国のローソン店舗14037店で発売する。両ブランドがコラボ商品を発売するのは初めてだ。

「シーキューブ」×「ウチカフェ」ラインアップ

今回のコラボレーションでは、ウチカフェ定番スイーツ「どらもっち」、「クレープ」、「クッキーシュー」、「コーヒーゼリー」の全4品をティラミス風にアレンジし、展開する。

「ティラミスどらもっち」は、北海道産マスカルポーネをブレンドしたチーズクリームとほろ苦いコーヒーペーストを、原料に長いもなどを加えたもっちりとした歯切れの良い食感のチョコどらやき生地の中に閉じ込めた。

ティラミスどらもっち(税込246円)

「くちどけティラミスクレープ」は、マスカルポーネ入りホイップクリーム、ミルクホイップ、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジを、クレープ生地で包んだ。アーモンドクランチを加え、食感にアクセントをつけた。

「ティラミスクッキーシュー」は、バター風味を効かせたクッキーシュー生地の中に、ほろ苦いコーヒーシロップを染み込ませたケーキ生地、マスカルポーネ入りホイップクリーム、コーヒーチップ入りティラミスクリームを入れた。

ティラミスクッキーシュー（税込248円）

「ティラミスコーヒーゼリー」は、コーヒーとミルクの2種類のゼリーの上に、カフェラテソースとティラミスクリームをのせ、天面にココアパウダーをまぶした。ティラミス風味のゼリーを楽しめる。