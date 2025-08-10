恥じらう振り向きポーズがセクシーで可愛い！『NIKKE』ソーダがバニー衣装に身を包み美しいスタイルを披露 | RBB TODAY

2025年7月4～6日の3日間、東京、池袋サンシャインシティをメイン会場に、コスプレイベント「acosta!」の超拡大版「Ultra acosta!」開催されました。

イベントには3日間で2万人のコスプレイヤーとカメラマンが参加しました。4日は22～29時までのオールナイト開催で、普段入れない深夜のサンシャインシティ内のホールや地下駐車場での撮影や交流が行われました。5日はコスプレ同人即売会＆フリーマーケット「acosta!マルシェ」も同時開催され、3日間を通して会場各所で様々なコスプレ関連企画が展開されました。「Ultra」を名前に冠しているだけあり、会場にはいつも以上の参加者が集結、厳しい暑さを物ともせず撮影、交流、推し活を楽しんでいました。

本稿では『勝利の女神:NIKKE』ソーダのバニー衣装コスプレでイベントに参加した璃都（X：@cos39_39）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。メイド服からバニー衣装に華麗なる転身をしたソーダの、時折見せる恥ずかしげな表情も可愛いレイヤーから目が離せません。

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

撮影：tama（X：@tama_0811_）