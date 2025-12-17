 鷲見玲奈アナ、美背中露出のドレス姿披露！後輩・高木由梨奈アナの結婚式へ | RBB TODAY
鷲見玲奈アナ、美背中露出のドレス姿披露！後輩・高木由梨奈アナの結婚式へ

鷲見玲奈【写真：竹内みちまろ】
　公開された写真では、光沢のあるワインレッドドレスを披露。正面から優しく微笑む姿からは、華やかなお祝いの場の雰囲気が伝わってくる。また、背中が大きく開いたドレスのデザインが際立つショットも披露しており、きれいにまとめられたツインのお団子ヘアと、美しい背中のラインが印象的な一枚となっている。

　投稿では、式に合わせて名古屋の美容室でヘアセットを行ったことも明かした。金箔のようなヘアアクセサリーが映える横顔ショットとともに、あえて毛先を残して結ぶトレンドの「カチモリヘア」をオーダーしたという。自身の髪の長さが肩につく程度のため、セットが可能か不安もあったそうだが、「本当に素敵にしてもらえて大満足」「しっかり一日中崩れずにキープしてくれました」と仕上がりに喜びを綴った。最後には「また結婚式の写真も載せますね！」と、今後も結婚式の写真を投稿することを予告している。

　この投稿を見たファンからは、「鷲見さんめっちゃくっちゃ可愛いー」「このコーデと素顔本当に素敵でかわいいですね」「カチモリって言うんですね 背中綺麗」など、その姿を絶賛する声が寄せられている。

ルーズソックスもかわいい！鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェア姿披露 | RBB TODAY
画像
鷲見玲奈がインスタでミニスカゴルフウェアとルーズソックス風靴下姿を披露し、ファンから好評を得ている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/24/238573.html続きを読む »

バッサリ髪を切った鷲見玲奈がかわいすぎると評判 | RBB TODAY
画像
　フリーアナウンサーの鷲見玲奈が自身のインスタグラムで、髪をショートカットにしたことを報告。そのかわいさが評判になっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/04/222182.html続きを読む »
《平木昌宏》

