二階堂ふみ＆カズレーザーが結婚を発表！驚きの声や8年前の“マジ告白”が話題に | RBB TODAY

10日、二階堂ふみが所属事務所の公式ホームページでメイプル超合金・カズレーザーとの結婚を発表した。同日、カズレーザーも自身のXで結婚を発表した。

二階堂の所属事務所は「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。」と報告した。

カズレーザーも自身のXで「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます。」と結婚を報告。続けて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるくらかな家庭を築いていきたいと思います。」と記した。また、「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです。」とつづった。

二階堂とカズレーザーは2017年4月に放送された『日テレ系人気番組NO.1決定戦』（日本テレビ）で初共演。二階堂がカズレーザーに対して「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです」「お顔がカッコいいなと思って」「今日ずっとドキドキしてました」と告白したことが話題を呼んでいた。

今回の結婚報告を受け、ネット上では「うわー意外です！」「こんなにびっくりした結婚初めてや」「あのカズレーザーと二階堂ふみ？本当なの？」「意外だけど好きなお二人なので嬉しいです」といった驚きの声のほか、「8年前の告白が実るってすげぇな」「カズ様っていうくらいでしたものね」「公開告白した相手と数年後電撃結婚はカッコよすぎるって」といった声が寄せられている。

※二階堂ふみ所属事務所 結婚報告全文

※カズレーザー 結婚報告全文（カズレーザーの公式Xより）