顧問を外れた奏（上白石萌音）は「憧れの読手」に誘われて…『ちはやふる－めぐり－』第6話 | RBB TODAY

當真あみ主演ドラマ『ちはやふる』の予告映像が公開！広瀬すず主演映画の10年後を描く | RBB TODAY
日本テレビ系ドラマ『ちはやふる－めぐり－』の予告映像が公開された。高校生たちが競技かるたに挑む物語で、放送は7月9日から。
『ちはやふる』新作ドラマ化が決定！ 原作にはないオリジナルストーリー | RBB TODAY
日本テレビは、『ちはやふる』の新作を7月期の連続ドラマとして放送することを発表した。『ちはやふる－めぐり－』というタイトルで、映画版から10年後の世界が描かれる。
13日よる10時から放送されるドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）第6話のあらすじが公開された。
同作の舞台は映画「ちはやふる」シリーズの10年後。青春敗者の主人公・藍沢めぐる（當真あみ）が、新たに梅園高校競技かるた部の顧問になった非常勤講師・大江奏（上白石萌音）との出会いで変わり始める様子が描かれる。
第6話では、4月になり、めぐるたち梅園かるた部の5人がそろって3年生になった様子が描かれる。一方、奏（上白石萌音）は非常勤講師としての契約が終了し、かるた部の顧問を外されてしまう。しかし、コーチとして部をサポートすることになり、これまで通りみんなと一緒に近江神宮を目指すはずだった。そんな中、謎の新入生・八雲力（坂元愛登）がかるた部に興味を示す。さらに奏は憧れの専任読手・中西泉（富田靖子）から京都に来ないかと誘われる。