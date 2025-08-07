顧問を外れた奏（上白石萌音）は「憧れの読手」に誘われて…『ちはやふる－めぐり－』第6話 | RBB TODAY

13日よる10時から放送されるドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）第6話のあらすじが公開された。

『ちはやふる-めぐり-』（C）日本テレビ

同作の舞台は映画「ちはやふる」シリーズの10年後。青春敗者の主人公・藍沢めぐる（當真あみ）が、新たに梅園高校競技かるた部の顧問になった非常勤講師・大江奏（上白石萌音）との出会いで変わり始める様子が描かれる。

第6話では、4月になり、めぐるたち梅園かるた部の5人がそろって3年生になった様子が描かれる。一方、奏（上白石萌音）は非常勤講師としての契約が終了し、かるた部の顧問を外されてしまう。しかし、コーチとして部をサポートすることになり、これまで通りみんなと一緒に近江神宮を目指すはずだった。そんな中、謎の新入生・八雲力（坂元愛登）がかるた部に興味を示す。さらに奏は憧れの専任読手・中西泉（富田靖子）から京都に来ないかと誘われる。