木村拓哉主演映画『教場』生徒役キャスト30名が公開！齊藤京子、timelesz・佐藤勝利らが風間教官と対峙 | RBB TODAY

木村拓哉が主演を務める人気ドラマ『教場』（フジテレビ系）の映画化が決定した。2026年に2部作として公開され、前編「教場 Reunion」が1月1日からNetflixで、後編「教場 Requiem」が2月20日から劇場で公開される。配信と劇場で前後編を繋ぐ、シリーズの集大成となる。

©フジテレビジョン ©長岡弘樹／小学館

原作は、長岡弘樹による累計発行部数130万部超の新感覚警察ミステリー小説。冷酷無比な鬼教官・風間公親と警察学校の生徒たちの対峙を描き、2020年と2021年にSPドラマ、2023年には連続ドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）が放送され、木村の白髪と義眼というビジュアルと非情な演技が大きな話題を呼んだ。

映画版では、主演・木村拓哉、監督・中江功、脚本・君塚良一というシリーズを支えてきた“ゴールデントリオ”が再集結。風間教官と対峙する第205期生徒のキャストも一斉に公開された。

写真を撮るのが趣味で、風間教官から写真で記録する役割を託される門田陽光役に綱啓永、トップの成績を誇りながらも、同期の追い上げにプレッシャーを感じる優等生星谷舞美役に齊藤京子、冷静でいつもメモを取っている氏原清純役に倉悠貴、父親が警察官、自身も入学前に警察から表彰状をもらったこともある経歴から、教官たちにも目をつけられている矢代桔平役に佐藤勝利（timelesz）、絵が得意で、授業の風景や同期の似顔絵を描いている渡部流役に猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、体力に自信があり柔術を用いた制圧を得意とする若槻栄斗役に中村蒼が出演する。また、金子大地、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗の出演も決定した。

【生徒役キャスト一覧】

綱 啓永（門田陽光 役）、齊藤京子（星谷舞美 役）、金子大地（笠原敦気 役）、倉 悠貴（氏原清純 役）、井桁弘恵（初沢 紬 役）、大友花恋（洞口亜早紀 役）、大原優乃（木下百葉 役）、猪狩蒼弥（渡部 流 役）、中山翔貴（真鍋辰貴 役）、浦上晟周（石黒 亘 役）、丈太郎（吉中真司 役）、松永有紗（井口亜衣 役）、佐藤勝利（矢代桔平 役）、中村 蒼（若槻栄斗 役）、藍川きあら（小鳥遊うた 役）、青山 凱（有馬 蛍 役）、いずみかわみほ（泉川実穂 役）、大崎りん（樋口 凛 役）、加藤菜津（羽田真美 役）、上川拓郎（二川拓壱 役）、永井彩加（青海 郁 役）、中塚 智（紺野 匠 役）、西野凪沙（鈴木心愛 役）、西村成忠（小川 臣 役）、加山雄大（古賀 武 役）、守谷菜々江（安藤詩月 役）、山崎朋弥（五十嵐 駿 役）、柳川るい（時田喜秋 役）、山下タクロウ（児玉 譲 役）、吉田晏子（吉田 静 役）

※映画『教場 Reunion／Requiem』【2026年 配信＆劇場公開】特報映像