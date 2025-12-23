兵役中のSEVENTEENメンバーに“私的な用件”を押し付けた？ 軍幹部による「結婚式歌手の手配」報道が波紋 | RBB TODAY

兵役中の訓練兵だったSEVENTEEN・ウジに対して、軍幹部が自身の結婚式で歌う祝歌歌手の手配を頼んでいたと報じられ、波紋が広がっている。

12月23日、ある韓国メディアは、陸軍訓練所に所属する上士A氏が、9月に訓練兵として入隊していたSEVENTEENのウジに対し、翌月に行われる自身の結婚式で祝歌を歌う歌手を紹介してほしいと依頼したと報じた。

これに対し、ウジは日頃から親交のある有名バラード歌手を紹介し、その歌手は実際に10月に行われた結婚式に出席して無償で祝歌を歌ったという。

訓練所所属の幹部が訓練兵に対し、私的な用件でこのような依頼をしたこと自体が不適切な行動だとの指摘が出ている。

報じたメディアは「軍人服務基本法上の誠実義務違反や品位保持義務違反に該当する可能性があるとの分析もある」と述べ、「上命下服が厳格で閉鎖的な軍組織の特性上、上官の私的な依頼を事実上断りにくい点が重要な判断根拠となった判例は多数存在する」と弁護士のコメントを載せた。

（写真提供＝OSEN）ウジ

陸軍訓練所側は、当時、強圧的な状況はなく、ウジが好意でA氏の依頼に応じたものだと説明。陸軍訓練所の関係者は「ウジ本人の個人的な好意の範囲で行われたものだ」とし、「違法行為や規定違反に当たる事実はない」と述べた。

なお、今年9月15日に陸軍現役として訓練所に入所したウジは現在、助教に選抜され、A氏と同じ教育隊で勤務している。

◇ウジ プロフィール

1996年11月22日生まれ。本名イ・ジフン。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループの楽曲のほとんどを手掛けており、ボーカルチームのリーダーも担当。芸名であるウジ（WOOZI）の由来は「我らが」を意味する韓国語「ウリ」と、本名の「ジフン」を合わせて作られたもの。小柄な体格と白い肌によって可愛らしさが注目されがちだが、パフォーマンス中に見せる色気あふれる仕草や表情も多くのファンを虜にしている。

