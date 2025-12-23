TREASURE、日韓の主要な年末音楽番組に引っ張りだこ！2025年を華やかに締めくくる | RBB TODAY

TREASUREが、韓国と日本の主要な年末音楽番組を席巻し、2025年のフィナーレを華やかに飾る。

所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREは12月29日に日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』、31日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』など、日本の主要な年末特番に相次いで出演する。

TREASUREはこれに先立ち、今月3日にフジテレビ『2025 FNS歌謡祭』に出演。安定感のあるライブパフォーマンスと持ち前の明るいエネルギーで視聴者の視線を釘付けにし、大きな話題を呼んだ。今回の出演を通じて、さらに完成度を高めたステージ構成と音楽的な実力をあらためて印象づけることが期待されている。

このほかにも、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日などの地上波番組をはじめ、福岡のRKB毎日放送、関西の朝日放送テレビ、読売テレビといった地方民放各局からもラブコールが相次ぎ、目まぐるしい活動を続けている。幅広い現地活動を通じてファンとの接点を広げ、“グローバルグループ”としての地位をさらに確かなものにしていく見通しだ。

韓国国内での活躍も続く。TREASUREは11月28日に音楽授賞式「2025 MAMA AWARDS」のステージを成功裏に終え、12月25日の『2025 SBS歌謡大典 with Bithumb』、31日の『2025 MBC歌謡大祭典 MELODY』への出演も控えている。

なお、TREASUREは今年、スペシャルミニアルバム『PLEASURE』と3rdミニアルバム『LOVE PULSE』をリリースし、精力的な活動を展開した。特に『LOVE PULSE』は発売から1週間で113万1346枚を売り上げ、ミリオンセラーを達成。自己最高となる初動記録を更新した。

さらに、10月25・26日に行われた東京・京王アリーナ公演では全席完売を記録し、日本での3度目となるツアー『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』の成功的な幕開けを飾った。同ツアーは、2月10・11日の京セラドーム大阪公演でフィナーレを迎える予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。

