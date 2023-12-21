Z世代が選ぶクリスマスソングTOP10！　イマドキのクリスマスの過ごし方も | RBB TODAY

今年の高校生が選ぶ「クリスマスソング」は、1位がback number『クリスマスソング』で41%、2位がAriana Grande 『Santa Tell Me』で16%、3位はMariah Carey『All I Want for Christmas Is You』で11%という結果に。3位以下は以下の通りとなっている。
1位 クリスマスソング/back number (41%) 2位 Santa Tell Me/Ariana Grande (16%) 3位 All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey (11%) 4位 Last Christmas/Wham! (4%) 1位 クリスマスソング/back number (41%) 2位 Santa Tell Me/Ariana Grande (16%) 3位 All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey (11%) 4位 Last Christmas/Wham! (4%) 5位 Last Christmas/Ariana Grande (3%) 5位 ヒロイン/back number(3%) 7位 すてきなホリデイ/竹内まりや (2%) 7位 silent/SEKAI NO OWARI (2%) 7位 お願いサンタクロース/コレサワ (2%) 7位 Merry & Happy/TWICE (2%)
ランキングの上位には、クリスマスが近づくと必ずと言っていいほど耳にするAriana Grandeの『Santa Tell Me』や、Mariah Careyの『All I Want for Christmas Is You』が登場。投票理由について「クリスマスが近いと色んな場所で1番よく聞く曲だから」（高3・女子）「冬になると絶対に聞くから」（高3・男子）などの意見が寄せられている。長年支持されているクリスマスソングが上位を占める一方で、7位にはSEKAI NO OWARIの『silent』やコレサワの『お願いサンタクロース』など最近の楽曲も選ばれていた。