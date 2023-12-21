 Z世代が選ぶクリスマスソングTOP10！　イマドキのクリスマスの過ごし方も | RBB TODAY
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Z世代が選ぶクリスマスソングTOP10！　イマドキのクリスマスの過ごし方も

エンタメ その他
「渋谷トレンドリサーチ」（https://shibuya-trendresearch.jp）
  • 「渋谷トレンドリサーチ」（https://shibuya-trendresearch.jp）
  • 「渋谷トレンドリサーチ」（https://shibuya-trendresearch.jp）
  • 「渋谷トレンドリサーチ」（https://shibuya-trendresearch.jp）
  • 「渋谷トレンドリサーチ」（https://shibuya-trendresearch.jp）

　株式会社アイ・エヌ・ジーによるリサーチメディア「渋谷トレンドリサーチ」（https://shibuya-trendresearch.jp）が、渋谷の高校生男女にアンケート調査を実施。「クリスマス」をテーマに、最新の高校生トレンドを発表した。

　今年の高校生が選ぶ「クリスマスソング」は、1位がback number『クリスマスソング』で41%、2位がAriana Grande 『Santa Tell Me』で16%、3位はMariah Carey『All I Want for Christmas Is You』で11%という結果に。3位以下は以下の通りとなっている。

1位 クリスマスソング/back number (41%)
2位 Santa Tell Me/Ariana Grande (16%)
3位 All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey (11%)
4位 Last Christmas/Wham! (4%)
1位 クリスマスソング/back number (41%)
2位 Santa Tell Me/Ariana Grande (16%)
3位 All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey (11%)
4位 Last Christmas/Wham! (4%)
5位 Last Christmas/Ariana Grande (3%)
5位 ヒロイン/back number(3%)
7位 すてきなホリデイ/竹内まりや (2%)
7位 silent/SEKAI NO OWARI (2%)
7位 お願いサンタクロース/コレサワ (2%)
7位 Merry & Happy/TWICE (2%)

　1位は昨年同調査に引き続き、日本の3人組ロックバンド・back numberの『クリスマスソング』が選ばれた。2015年のリリース以来クリスマスの定番ソングとして高校生から愛されており、5位にも同バンドの『ヒロイン』が選ばれるなど、back numberの楽曲は冬に欠かせないようだ。

　ランキングの上位には、クリスマスが近づくと必ずと言っていいほど耳にするAriana Grandeの『Santa Tell Me』や、Mariah Careyの『All I Want for Christmas Is You』が登場。投票理由について「クリスマスが近いと色んな場所で1番よく聞く曲だから」（高3・女子）「冬になると絶対に聞くから」（高3・男子）などの意見が寄せられている。長年支持されているクリスマスソングが上位を占める一方で、7位にはSEKAI NO OWARIの『silent』やコレサワの『お願いサンタクロース』など最近の楽曲も選ばれていた。

　続いて「クリスマスはどこで過ごしたいか」という質問では、1位が家（自宅）で36%、2位がイルミネーションで22%、3位に東京ディズニーリゾートで11%となっている。

1位 家（自宅）(36%)
2位 イルミネーション(22%)
3位 東京ディズニーリゾート(11%)
4位 クリスマスマーケット(8%)
5位 友達の家(4%)
6位 ホテル(3%)
7位 レンタルルーム(2%)
7位 よみうりランド(2%)

　1位は「家（自宅）」が獲得しており、理由としては「外は寒すぎるのであったかい家でのんびり過ごしたい」（高3・女子)「どこも混んでいるから」(高2・女子)といったコメントが多数寄せられた。一方で、「イルミネーション」が2位に、3位には「東京ディズニーリゾート」がランクインする結果に。「ロマンチックだし、思い出に残りそうだから」「友達とイルミネーション見ながら写真たくさん撮りたい」といったコメントから、恋人や友人と“クリスマスの特別な思い出”を作りたいと考えている模様。

　また1位の「家（自宅）」以外にも、5位「友達の家」や7位「レンタルルーム」など、“自分たちで飾り付けや食事を用意してパーティをする”傾向が強い結果となった。コロナ禍で利用が増大しより身近になったデリバリーサービスや、Z世代を中心に人気の通販サイト「SHEIN」をはじめ、100円均一などでもおしゃれな飾り付けが安価で購入できるようになった事も要因の1つだと考えられる。

　ほかにも、高校生たちが思う「クリスマスのSNSあるある」という質問では、イルミネーションや恋人に関するSNSあるあるが多く寄せられた。

・青の洞窟の写真投稿が増える(高1・女子)
・サンタコスの女の子たくさんみれてうれしい(高2・女子）
・JKマフラー(高2・女子）
・この音源使ったらクリスマスまでに彼氏出来るの音源を使ってTikTok投稿(高3・女子)
・クリスマスマーケットみんな行ってる～(高3・女子）

　数あるイルミネーションスポットの中でも「青の洞窟」の投稿が増えるといったコメントが多く寄せられている。そのほか、冬に撮影するプリクラや写真の定番として「JKマフラー」や「サンタコス」といった冬ならではの要素を取り入れた写真を、友人と撮影して投稿している様子もうかがえた。

　また、2015年頃から日本でも本格的に広まり始めた、ドイツ発祥のクリスマスマーケットも現在の学生にとっては定番スポットとして浸透している様子。写真に関する回答以外では「“この音源使ったらクリスマスまでに彼氏出来る”の音源を使ってTikTok投稿」といった、学生の間で流行する「チェーンメール」のような投稿を楽しんでいる学生も。

　ちなみに高校生が選ぶ「ネクストトレンド」の項目では、福岡発の新感覚のパン「揚げサンド」、2022年に結成したスリーピースロックバンド・berry meetが多く寄せられていた。

　渋谷トレンドリサーチは30年にわたり、高校生を対象にリサーチを実施し続けているメディア。流行に敏感な高校生男女に毎月アンケート調査を実施し、最新トレンド情報やトレンド発生の要因や動向を解説、提供している。
《ハララ書房》
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