双子妊娠の中川翔子、34週突入！多数の経験者コメントに「全ての方を尊敬します！」 | RBB TODAY

8日、双子妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新し、妊娠34週目を超えたことを明かした。

中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表し、現在は双子を妊娠している。この日の投稿で中川は妊娠中のお腹にゲームのコントローラーを乗せたショットを公開し「3日単位くらいでまた一気に身体の感覚が変わる、、もう34週超えてから身体が重たくて本当に家事もできなくなった 自炊なるべくしたいけどキッチンに立つ時間も

最低限しか難しいなぁ 家の中で移動だけでも大変でびっくりしてます」と、妊娠後期ならではのリアルな体調の変化を率直に吐露。一方で「不妊治療から悲しい涙からここまできたと思うと いまのしんどさも かけがえない」と前向きな思いもつづった。

コメント欄には双子妊娠・出産の経験者から多数の声が寄せられたといい、「コメントに双子妊娠中や出産した方もたくさんいてびっくり！三つ子の方もいた！どーなってるんだろうすごすぎる 全ての方を尊敬します！」と感謝。後期の過ごし方についても「みなさん後期どうやって乗り越えましたか？」と呼びかけた。

出産に向けては「管理入院しないでいられてるけどギリギリ限界感じてます どうか予定通り、計画帝王切開前日入院、までがんばりたい」とコメント。「双子がんばれ あと少しだ」とつづった。

また、体力面を考慮しながらの“気晴らし”も紹介。「動けないからひたすら原神してます 原神おもしろすぎて助けられてる」「女子バレーにも励まされた！」と綴り、スポーツ観戦やゲームがメンタルの支えになっていることを明かした。さらに「阪神優勝、おめでとうございます わたしがうまれた1985も阪神が優勝したんでした」と説明した。

投稿では、果物の写真も添えられており、「いろんな方から果物やプレゼントをいただき優しさに感動 毎日大好きなぶどう食べられて幸せ。人生で一番、いろんな品種のぶどう食べてる日々」と感謝を重ねたほか、「東京都のクーポンで、双子をいっきに抱っこできる双子用抱っこ紐貰うことにしました、ありがたやー！」と、育児グッズの準備が進んでいることも報告した。

この投稿には、双子妊娠を経験した経験者から「生まれてからもやることが2倍なので、大変なことも多いんですが、嬉しいことや楽しいことも2倍経験できるんです」「あと少し！本当に苦しいですが、頑張って下さい」「上にもイヤイヤ期を迎えるもうすぐ2歳になる子がいてヒーヒーしながら毎日過ごしています」などの反応が寄せられている。

※中川翔子の妊娠34週目報告（中川翔子のインスタグラムより）