双子妊娠の中川翔子、34週突入！多数の経験者コメントに「全ての方を尊敬します！」 | RBB TODAY

双子妊娠の中川翔子、34週突入！多数の経験者コメントに「全ての方を尊敬します！」

中川翔子【写真：竹内みちまろ】
第1子妊娠中の中川翔子、“赤ちゃんお腹キック”動画撮影に成功！「カメラ向けるとシーンとなるから珍しく！」 | RBB TODAY
画像
中川翔子は妊娠中でお腹の赤ちゃんのキックに感動し、元気な子供を願っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233918.html続きを読む »

中川翔子、緊急入院を振り返る「生まれて初めての入院が元旦」　学んだことは「程よく頑張る」 | RBB TODAY
画像
中川翔子が、10日配信のYouTubeチャンネル『中川翔子の「ヲ」』で、元旦の入院について語った。 　
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/11/195214.html続きを読む »

　8日、双子妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新し、妊娠34週目を超えたことを明かした。

　中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表し、現在は双子を妊娠している。この日の投稿で中川は妊娠中のお腹にゲームのコントローラーを乗せたショットを公開し「3日単位くらいでまた一気に身体の感覚が変わる、、もう34週超えてから身体が重たくて本当に家事もできなくなった　自炊なるべくしたいけどキッチンに立つ時間も
最低限しか難しいなぁ　家の中で移動だけでも大変でびっくりしてます」と、妊娠後期ならではのリアルな体調の変化を率直に吐露。一方で「不妊治療から悲しい涙からここまできたと思うと　いまのしんどさも　かけがえない」と前向きな思いもつづった。

　コメント欄には双子妊娠・出産の経験者から多数の声が寄せられたといい、「コメントに双子妊娠中や出産した方もたくさんいてびっくり！三つ子の方もいた！どーなってるんだろうすごすぎる　全ての方を尊敬します！」と感謝。後期の過ごし方についても「みなさん後期どうやって乗り越えましたか？」と呼びかけた。

　出産に向けては「管理入院しないでいられてるけどギリギリ限界感じてます　どうか予定通り、計画帝王切開前日入院、までがんばりたい」とコメント。「双子がんばれ　あと少しだ」とつづった。

　また、体力面を考慮しながらの“気晴らし”も紹介。「動けないからひたすら原神してます　原神おもしろすぎて助けられてる」「女子バレーにも励まされた！」と綴り、スポーツ観戦やゲームがメンタルの支えになっていることを明かした。さらに「阪神優勝、おめでとうございます　わたしがうまれた1985も阪神が優勝したんでした」と説明した。

　投稿では、果物の写真も添えられており、「いろんな方から果物やプレゼントをいただき優しさに感動　毎日大好きなぶどう食べられて幸せ。人生で一番、いろんな品種のぶどう食べてる日々」と感謝を重ねたほか、「東京都のクーポンで、双子をいっきに抱っこできる双子用抱っこ紐貰うことにしました、ありがたやー！」と、育児グッズの準備が進んでいることも報告した。

　この投稿には、双子妊娠を経験した経験者から「生まれてからもやることが2倍なので、大変なことも多いんですが、嬉しいことや楽しいことも2倍経験できるんです」「あと少し！本当に苦しいですが、頑張って下さい」「上にもイヤイヤ期を迎えるもうすぐ2歳になる子がいてヒーヒーしながら毎日過ごしています」などの反応が寄せられている。

※中川翔子の妊娠34週目報告（中川翔子のインスタグラムより）


