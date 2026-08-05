「私、バグってるんだ！って最近気づいた」大沢あかね、芸歴30年を迎えて気付いた本音 | RBB TODAY

大沢あかねが4日放送のテレビ東京『あちこちオードリー』に出演し、バラエティ現場での立ち回りについてや、40歳を迎え、見据えた新しいステージについて語った。

番組では、芸歴30年を迎え、夫である劇団ひとりよりも芸歴が先輩であるという驚きのキャリアが話題に。オードリーの若林正恭から「『帰れ』とか言われたりしているのに、文句も言わないじゃないですか」と問われると、「私、最近バグってるって最近気づいた。どっかバグってないとできない」と苦笑い。若林から「超人」と称されるほどの過酷な現場を笑いに変えてきた過去を振り返った。

今の時代では見られないような要求にも嫌な顔ひとつせず受け止めてきた一方で、「40歳だからちゃんとした仕事していかなきゃだめだと思った」「次のステージにいかなくちゃいけない」と現状を変えたいという想いを告白した。

また、若林は「アイドルの子においしいと思って詰めると、泣いてしまう子が多い」という悩みを吐露。一方での中京テレビ『太田上田』で爆笑問題・太田光とくりぃむしちゅー・上田晋也にいじられている姿について「失礼じゃないですか。でも面白かった」と話すと、大沢は「あの二人にいじられることが幸せ」と笑顔でコメント。様々なバラエティ現場をこなしてきたからこそ出せる貫禄を感じさせる瞬間であった。