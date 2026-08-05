僕が見たかった青空・塩釜菜那、キャプテン自ら街頭でのティッシュ配りにファン感動　「素晴らしい！」と絶賛の声 | RBB TODAY

アイドルグループ「僕が見たかった青空」の塩釜菜那が4日、自身のX（旧Twitter）を更新し、グループをより多くの人に知ってもらうためにキャプテンが自ら街頭でティッシュ配りを行ったことを報告した。

投稿では、「“僕が見たかった青空”というグループを少しでも多くの方に知っていただくためにティッシュ配りをしました！」と明かし、「昨日受け取ってくださった方、ありがとうございました――！！！ 今度ライブやるのでぜひ来てください」と感謝とアピールをつづっている。

このひたむきな挑戦に対し、ファンからは「暑い中お疲れ様すぎるよ 体調に気をつけて！！」「暑いのに偉いよ この頑張りが報われてほしいね！」と体調を気遣う声や労いのコメントが殺到。さらに、「豊洲PIT完売にかける頑張り、伝わってるよ！！」「ティッシュ配りから次はライブって流れ、熱量がちゃんと伝わってくるね」「すばらしいキャプテンです。応援しています」など、グループの目標に向けた真摯な姿勢を称える声が寄せられている。

※僕青・塩釜菜那、ティッシュ配りを行ったことを報告