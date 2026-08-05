菊地亜美、マレーシアへ移住を報告 「人生こそがバラエティ！」 | RBB TODAY

タレントの菊地亜美が自身のInstagramを更新。この夏からマレーシアへ移住し、日本と行き来する二拠点生活をスタートすることを発表した。

投稿では、「先ほどYouTubeでもお話ししましたが、この夏からマレーシアへ移住することに決めました」と報告。数年前から仕事と子育ての両立や子どもたちとの時間、教育について家族で何度も話し合いを重ね、長女が小学校へ入学するタイミングで新しい環境への挑戦を決断したという。当面は短期間の予定で、具体的な期間は生活しながら決めていきたいとしている。

また、「楽しいことだけではなく悩んだり戸惑ったりすることもあると思いますが、一度きりの人生！そんな経験も楽しみながら」と前向きな思いもつづっている。

ファンから「すごい挑戦！応援しています」「素敵な決断ですね」といった声や、シンガポールへの移住を発表した舟山久美子からも「人生こそがバラエティー！！素敵な表現！！産まれたら会いにいくね」とコメントが上がっており、この大きな挑戦を応援する声が寄せられている。

※菊地亜美、マレーシアへの移住を報告