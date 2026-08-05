ウェンツ瑛士、子役時代の貴重なオーディション体験を告白「さんまさんの黒目が…」 | RBB TODAY

ウエンツ瑛士が4日放送のテレビ東京『あちこちオードリー』に出演し、子役時代のオーディションの裏側を告白した。

番組内で、オードリーの若林から「大人と働くということは、なんとなくこうだな、とわかるもんなんですか？」と問われたウエンツ。そこから、国民的子ども番組である『天才てれびくん』と『あっぱれさんま大先生』の選考基準の決定的な違いについて語った。

ウエンツはいわく、『天才てれびくん』は会場に入り、台本をしっかりと覚えて上手に演じられれば合格できる、『あっぱれさんま大先生』は、会場に入って「椅子に座ってください」と言われて座ったら落ちる。とユーモアを交えながら簡単に説明した。

さらにウエンツは、「あっぱれ」の面接会場での明石家さんまとのエピソードも告白。オーディション中、さんまの様子を観察していたところ、「自分に興味がなくなったんだな、目の色が真っ黒になった」という、その変化を「わっ！」と子供ながらに感じた瞬間があったと明かした。