ドラマ『Tokyo middle 30』第3話が今夜放送！"薫子”深川麻衣が"恋人”風間俊介にエコー写真を突きつけ…!? | RBB TODAY

仲里依紗が主演し、のんと深川麻衣が共演するドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）の第3話が、本日5日22時から放送される。

同作は、“35歳の女性”のリアルな現在地を描く恋愛ヒューマンドラマ。"ちゃんと大人”でありながら、親友の人生が少し眩しく見える時もある3人の女性の姿を描く。

（C）フジテレビ

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第3話では、永野薫子（深川）が同棲中の恋人・清水義孝（風間俊介）の前にエコー写真を突きつけ、泣きながら家を飛び出し、急きょ佐倉麻紀（仲）の家に泊めてもらう。そんな薫子の緊急事態に、山地遥（のん）も駆けつける。

翌朝、麻紀に借りた服で出勤した薫子は、職員室でクッキーをやけ食い。その様子を見た若手教師・長野郁（中島颯太）は「家出ですか？」と声をかけ、薫子の異変に気づく。

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一方、セレクトショップ勤務の遥は仕事中に突然倒れ、病院に搬送される。退院後、入院費すら払えない現状を心配した母親（堀内敬子）から「いつまでそんな浮草みたいな生活を続けるつもり!?」と地元へ戻るよう促されるが、遥は思わず「好きな人と結婚したいと思ってる！」と言い返してしまう。

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そんな中、麻紀は息子・宗太（天野優）の診断結果を夫・宗司（渡辺大知）と一緒に聞きたいと頼むものの、「オペが立て込んでいるから」と断られ、夫婦間の温度差に深く傷つく。

息子のことなのに、まるでひとごとのような夫の反応に意気消沈する麻紀、マンションの更新費用に苦しみ結婚予定もないが東京生活にすがる遥、仕事にしか興味がなく彼女の妊娠に動揺するも煮え切らない態度の彼に不安だらけの薫子。3人がそれぞれの現実に向き合うようになり、やがて変化が訪れる……。