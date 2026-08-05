まるでジャンプ台!?"45度の斜面地”に建てたユニークな住宅を紹介！『住人十色』 | RBB TODAY

8日放送のTV番組『住人十色』（MBS）では、「まるでジャンプ台!? 斜面地に建てた2棟ハウス」と題して神戸市北区に建つユニークな住宅が紹介される。

MCは三船美佳と駿河太郎。今回番組で取り上げられるのは建築家の夫、不動産会社勤務の妻、10か月の子どもの3人家族が暮らす住居兼事務所である。建物は各8坪の2棟構成で、道路側が夫の設計事務所、奥が住居となっており、両棟はテラスでつながっている。

キッズスペースもある階段のリビング （C）MBS

高低差５．５メートルの斜面に建てた２棟ハウス （C）MBS

駅近の好立地に建てられた住宅だが、住居棟の玄関から中に入ると、そこはまるで崖っぷち！眼下には、スキーのジャンプ台の傾斜約35度を上回る45度の急な階段が広がるメインルームがある。

住居棟の玄関から見た、４５度の急な階段がそびえるメインルーム （C）MBS

実は家を外から見ると、土地の高低差が5.5メートルもある。夫妻が出会う前、住居兼事務所の土地を探していた夫が運命的に出会ったのがこの場所。南北を道路に挟まれ、半分が急斜面という訳あり物件は、駅から徒歩2分という好立地にもかかわらず、値段は約244平方メートルで1300万円と相場の半分ほどだった。当時独身だった夫は即購入し、自由な発想で設計。ところが家を建てる直前に妻と出会い、結婚。子どもも生まれ、新居では家族3人が暮らすことになった。

住居棟とテラスでつながった事務所棟 （C）MBS

住居棟側から見た外観 （C）MBS

土地の斜面は削らず、そのまま利用したことでコストを約半分にまでカット。階段の傾斜を緩くしてしまうと、一番下にあるキッチンのスペースが狭くなってしまうため、階段の角度を45度にすることでスペースを確保した。



玄関から一番下にあるキッチンまで続く階段は、それぞれ大容量の収納スペースになっている。そんな階段はいわば段々状のリビングで、各々が好きな場所でくつろぐことができる。階段の一部には、柵に囲われたキッズスペースも設置。大きなキッチンだけは妻たっての希望で実現し、広さは9帖、幅は間口と同じ4.3メートルもある。

住居棟の一番下は広々としたキッチン （C）MBS

事務所棟はスキップフロアになっていて、上が設計事務所。1階は設計事務所のお客さんや一般の人も利用できるカフェで、街に開かれた空間にしているという。



元々の理想とは少し違った形になった家だが、夫は「むしろ子どもができて、この状況に対してどう使うかとか、思っていたことの発展版として使えているのかなと思ってます」と受け入れる。人生は思いがけないことの連続。街に溶け込みながら斜面に建てたこの家は、思いがけない景色を見せてくれる。



『住人十色』は8月8日 午後5時～5時30分にMBS系列にて放送。