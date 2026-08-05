長州力、眼科手術を受けることを報告「ここ二年ぐらい視力が悪くかなり辛い生活をしてました」 | RBB TODAY

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長州力、眼科手術を受けることを報告「ここ二年ぐらい視力が悪くかなり辛い生活をしてました」

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長州力【撮影：浜瀬将樹】
  • 長州力【撮影：浜瀬将樹】

　元プロレスラーの長州力が5日、自身のX（旧Twitter）を更新し、眼科手術を控えていることをファンへ向けて報告した。

　投稿では、「いよいよ明日は沼津で眼科手術ですね。ここ二年ぐらい視力が悪くかなり辛い生活をしてました、この先の事を考え手術をすることに！」と、ここ2年ほど視力低下による辛い生活が続いており、将来を見据えて手術を決断した心境を明かした。さらに、「さすがに目の手術は初めてなので少し不安感ですね」と率直な心境も吐露している。

　この投稿には、ファンから「無事に終わることをお祈りしています」「お大事になさってください」「応援しています」といった励ましや気遣うコメントが寄せられている。

※長州力、眼科手術を控えていることをファンへ向けて報告

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