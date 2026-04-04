松島かのん、20歳のメモリアル写真集で“入浴ショット”に挑戦！「写真集を見て驚いて」 | RBB TODAY

松島かのんが2nd写真集『Surprise！』（ワニブックス）発売記念イベントを4日、都内で開催し、囲み取材を行った。

同作は『週刊ヤングジャンプ』の『制コレ 22』で準グランプリを受賞し、王道清純派アイドル・俳優として活躍する松島の20歳を記念したメモリアル写真集。昨年12月に沖縄・宮古島で撮影し、今まで見せたことがない大胆なショットや過去の秘蔵写真も詰まった“サプライズ”な一冊となっている。

松島かのん【撮影：小宮山あきの】

松島かのん【撮影：小宮山あきの】

白色のワンピース姿で登場した松島は、衣装について「白を基調にして“ふわふわ～”みたいな感じのお姉さんっぽいコーデにしました」とにこやかに紹介。「20代のスタートを写真集発売で切れることが、すごく嬉しいです。タイトルの通り“サプライズ”という感じで、写真集を見ていろんな方に驚いてもらいたいです」とアピールした。

宮古島ロケの思い出については「お天気がよくて、晴れている時の笑顔がめっちゃいい写真だなと思います。ご飯もおいしくて、沖縄の郷土料理とかいろいろなご飯屋さんに行きました」と回顧。「写真集に向けてボディづくりをした？」との問いに「撮影に行く直前は体を絞ろうと思って頑張りました。沖縄に行ったら絶対においしいものを食べてしまうので、それまではできるだけ頑張ろって」とちゃめっ気たっぷりに振り返った。

松島かのん【撮影：小宮山あきの】

松島かのん【撮影：小宮山あきの】

自身の“お気に入りのカット”として、髪をおろしたアップのカットと入浴中のカットを紹介すると「アップの写真は顔の表情が大人っぽくて気に入っています。髪の毛が少しだけ（顔に）かかっている感じがすごく好きです」とにっこり。

お風呂のシーンのカットは「20歳になったからこそ挑戦した」といい、「お風呂だったら、もっと大人っぽくドキドキする感じにできたかなと思うけれど、まだかのんには早いかなと思って笑ってる感じにしました。前髪が上がっていて、おでこを出しているのがお気に入りです」と声を弾ませた。

松島かのん【撮影：小宮山あきの】

松島かのん【撮影：小宮山あきの】

さらに、子どもの頃からの秘蔵写真の掲載ページを紹介すると「今までの人生の中で14歳か15歳の頃の写真が日焼けして黒めな感じで、1番大人っぽいなと思います。成人式のときの振袖の写真は振袖の柄もお気に入りなので、入れていただけて嬉しいです」と笑顔で話した。

4月1日に20歳の誕生日を迎えた松島。20歳の目標を聞かれると「演技のお仕事も頑張りたいですし、グラビアやタレントなど、いろんなお仕事に挑戦していきたいです」と意欲。プライベートでは「妹が今年の春から上京してきて、今2人暮らしをしているので、妹と一緒に遊びや旅行に行きたいです。海辺とかに行きたいな」と目を輝かせた。