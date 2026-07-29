東国原英夫、熊本の地震で巨大な落石に遭遇！タッチの差で助かったと報告 | RBB TODAY

28日、東国原英夫氏が公式Xを更新。この日、熊本県を震源地とする地震が起こった直後の、道路の落石の様子を動画で公開した。
東国原氏は地震発生時、熊本県に近い宮崎県東臼杵郡椎葉村にいたとのこと。熊本県では最大震度7の地震が起こり、宮崎県でも5弱の大きな揺れが発生した。東国原氏の動画では、道路に大きな岩が落ちている。大きさは東国原氏の腰の高さほど。落石時に巻き込まれたのか、岩の周りには折れた木が散乱していた。
この岩は、東国原氏が車で移動中、地震によって目の前に落ちてきたとのこと。東国原氏は「タッチの差です。もうちょっと違ってたら、ぶつかってます」と話した後、今後の気象庁からのお知らせを聞き、十分注意してほしいと呼びかけた。
この投稿に「ご無事で何よりでした。」「これから様々な支援に奔走されると思いますが、まずはご自身の安全第一でご活動ください。」といったコメントが寄せられている。
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