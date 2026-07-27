「制コレ22」グランプリ・蓬莱舞が、6つの衣装で新境地 | RBB TODAY

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「制コレ22」グランプリ・蓬莱舞が、6つの衣装で新境地

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「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【蓬莱舞】

　3月31日に「蓬莱舞2nd写真集 ラストシーン」を発売した蓬莱舞が、28日発売の「B.L.T.2026年9月号」に登場する。

　今回は6つの衣装をまとい、これまでとはひと味違う魅力を引き出した。ここで紹介するのは、思わず引き込まれそうな表情の蓬莱舞。薄いブルーの水着に、シースルーのキャミ風衣装をまとった姿は、SNSでも注目に。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

　現場では、ふとした瞬間の儚い眼差しや繊細な仕草、ときには凛とした表情も。衣装ごとに移り変わる空気感とともに、今だからこそ映し出せる蓬莱舞の新境地が確認できる。

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