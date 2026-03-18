あばれる君、山岳界のイチローと呼ばれていた！？女子にもモテモテ？ | RBB TODAY

お笑い芸人のあばれる君が、17日放送の「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演し、 学生時代の山岳部でのエピソードを明かし、“山岳界のイチロー”と呼ばれていた過去を語った。

あばれる君は高校時代、山岳部に所属し、競技登山でインターハイに出場した経験を持つという。競技は4人1組のチームで行われ、登山技術だけでなく、食事の献立作成や天気図の作成なども審査対象となる厳しいものだったと説明。こうした経験から、日常生活でも荷物をコンパクトにまとめる力が身についたと振り返った。

また、さまざまな高校の山岳部が集まる交流会では出し物を披露する機会があり、「笑いを取ると人気者になるんですよ。めちゃくちゃかっこよく見える」と当時を回想。会場で大きな笑いを取っていたことから、「その当時、山岳界のイチローって呼ばれてたんです」と明かし、女子からもモテていたという。

しかし、大会後に山を下りた際、近くの別の高校の女子と偶然再会しにあいさつしたところ、「全然イチローじゃない！次会う時は山がいいです」と言われたといい、山を離れると“魔法が解けてしまった”というエピソードも披露。「苦かったです」とほろ苦い思い出を振り返り、スタジオの笑いを誘った。

