【成城石井　新商品】大人気のキムチシリーズからも登場！真夏の暑さも吹き飛ばすおすすめ商品を6選紹介！（2026年7月上旬） | RBB TODAY

いよいよ本格的な夏が到来し、厳しい猛暑がやってきて、おうち時間が増えやすくなるこの季節。成城石井では、そんな夏のおこもり時間にちょっとした贅沢と涼を与えてくれるような新商品が多数登場している。

今回は、日々の食卓を美味しく彩ってくれそうな注目の新商品を6点ピックアップして紹介していく。

（1）ご飯が進む！贅沢な海の幸を愉しむ韓国グルメ「3種の海鮮キムチ詰合せ」（税込1,070円）

成城石井のお惣菜・チルドコーナーで常に高い人気を誇るキムチカテゴリー。今回、大容量の徳用白菜キムチと並んで異彩を放っているのが、スタッフおすすめのポップが目を引きつける「成城石井 3種の海鮮キムチ詰合せ」だ。

サーモンキムチ、たこキムチ、いかキムチの3種類を一度に楽しめる商品で、本場韓国の唐辛子や魚醤を使用したヤンニョムに漬け込んでいるのが特徴。それぞれ異なる食感や風味を楽しめる詰め合わせとなっている。

（2）おうちバルを格上げ！自家製「アンティパスト」4種が一挙に新登場！（税込971円～1,070円）

チルドコーナーでひと際目を引くのが、おうちディナーやお酒の時間を極上に彩ってくれる自家製のアンティパスト（前菜）シリーズだ。今回はなんと魅力的な4つのフレーバーが一挙に新登場した。

ラインアップは、味付けしたホタテと殻つき海老を旨味溢れるオイルに漬け込んだ「海老とホタテのシーフードアンティパスト」、プリプリのタコとジューシーなオリーブを爽快なバジルソースで仕上げた「タコとオリーブのシーフードアンティパスト」、特製スパイスと醤油でグリルした3種のきのこのコクが凝縮された「グリルドシャンピニオンのアンティパスト」、そして濃厚なトマトの甘みとハーブが絶妙にマッチする「セミドライトマト＆ハーブのアンティパスト」の4種類。

いずれも本格的なバル気分を家庭で手軽に味わえる仕上がりになっており、冷たい白ワインやビールが止まらなくなること間違いなしのクオリティだ。

（3）水出しで夏をスッキリ乗り切る「水出しはちみつ紅茶」（税込1,178円）

ドリンクコーナーで「新商品」として大注目されているのが、TEARTH（ティーアース）の「水出しはちみつ紅茶」だ。

水に入れるだけで贅沢なひとときを楽しめる、夏に嬉しい水出し専用ティーバッグ。スリランカ産の厳選された高級茶葉100％を使用しており、水出しならではの渋みのないスッキリとした味わいの中に、はちみつの優しい甘みと豊かな香りがふんわりと広がる。食事の後味をスッキリさせたい時や、マイボトルに入れて持ち歩くのにも最適な夏の味方だ。

（4）乳製品不使用の次世代ヘルシーデザート「COCONO ナチュラル ココナッツヨーグルト」（税込1,070円）

植物性食品コーナーで話題の、100％植物性・乳製品不使用のヨーグルト。ココナッツミルクのまろやかなコクとすっきりとした酸味が絶妙に調和しており、砂糖や保存料も一切使われていないナチュラルな原材料のみの仕立てが特徴。驚くほどリッチでクリーミーな口当たりながらヘルシーに楽しめる、夏に嬉しいデザートだ。



（5）トレンドの味を和スイーツに昇華！「ドバイチョコ風もち」（税込755円）



SNSを中心に世界的な大ブームとなっている「ドバイチョコレート」をイメージした注目の成城石井自家製スイーツ。

特徴であるカダイフ（サクサクとした細麺状の生地）やピスタチオペーストをベースにしたドバイチョコ風の贅沢なフィリングを、日本の伝統的な「羽二重餅（はぶたえもち）」で優しく包み込んでいる。もちもち食感の奥からザクザクとしたピスタチオチョコが顔を出す、新感覚の和洋折衷おもてなしスイーツだ。

（6）フルーツの果実味が堪能できる「レモンミルクゼリーと4種フルーツのマチェドニア」（税込496円）



自家製デザートコーナーからは、涼しげな層が美しい「レモンミルクゼリーと4種フルーツのマチェドニア」が登場している。

白ぶどう果汁を使った爽やかなジュレの中に、マンゴー、パイナップル、フレッシュ葡萄、ピンクグレープフルーツの4種のフルーツがゴロゴロと贅沢に浮かんでいる。ベースにあるすっきりとしたレモンミルクゼリーと合わせることで、フルーツの酸味と甘みの絶妙なバランスが楽しめる爽快なサマーデザートだ。

＜​総評＞

2026年7月上旬の成城石井の新商品ラインナップを見渡すと、おうち飲みを極上に彩る「アンティパスト」4種の一挙登場や「3種の海鮮キムチ詰合せ」といった食事系から、手軽に作れる「水出しはちみつ紅茶」、世界的なトレンドをアレンジした「ドバイチョコ風もち」などのひんやりスイーツ系まで、夏の時間を豊かにするバラエティ豊かな商品が揃っている。

連日の暑さでお出かけを控え、自宅で過ごす時間が増えがちなこれからの季節。話題のトレンドスイーツで贅沢なティータイムを過ごしたり、手軽にプロの味を楽しめるアンティパストを食卓に取り入れたりと、夏を元気に乗り切るためのご褒美にぴったりな商品ばかりだ。気になるものがあれば、ぜひ店頭のコーナーをチェックしてみてほしい。



※成城石井マルイファミリー溝口店の情報です。