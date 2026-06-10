てんや新業態おにぎり天どん専門店と100％手づくりバーガー「JB's TOKYO」、7月7日に同時オープン！ | RBB TODAY

ロイヤルコントラクトサービスは、7月7日、JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」内に、てんやの新業態となるおにぎり天どん専門店「おにどん」と、クラフトバーガー専門店「JB's TOKYO」を同時オープンする。

「おにどん」は、てんやで長年培ってきた天ぷらの調理ノウハウを活かした新業態。天ぷらを「天むす」のスタイルに進化させ、揚げたて・にぎりたてのライブ感を楽しめるワンハンドフードとして展開する。天むすに具沢山の豚汁を組み合わせることで、手軽ながら満足感のある「一汁一飯」を提案する。

一方の「JB's TOKYO」は、「100％手づくり」をコンセプトに掲げるクラフトバーガー専門店。2021年の創業以来、SNSを中心に話題を集めており、代々木本店は「食べログハンバーガー百名店」にも選出されている。今回の出店は、同ブランドの7店舗目となる。

両店舗が入る「エキュートエディション御茶ノ水」は、JR御茶ノ水駅直結の施設。所在地は東京都千代田区神田駿河台2-6 JR御茶ノ水駅2階、改札外。営業時間は平日10時から22時まで、土日祝は10時から21時まで。座席数は72席で、テイクアウトの電話予約にも対応する。



