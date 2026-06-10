 てんや新業態おにぎり天どん専門店と100％手づくりバーガー「JB's TOKYO」、7月7日に同時オープン！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

てんや新業態おにぎり天どん専門店と100％手づくりバーガー「JB's TOKYO」、7月7日に同時オープン！

ライフ グルメ
注目記事
てんや新業態「おにどん」と100%手づくりバーガー「JB's TOKYO」 7月7日（火）エキュートエディション御茶ノ水に2店舗同時グランドオープン！
  • てんや新業態「おにどん」と100%手づくりバーガー「JB's TOKYO」 7月7日（火）エキュートエディション御茶ノ水に2店舗同時グランドオープン！

　ロイヤルコントラクトサービスは、7月7日、JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」内に、てんやの新業態となるおにぎり天どん専門店「おにどん」と、クラフトバーガー専門店「JB's TOKYO」を同時オープンする。

　「おにどん」は、てんやで長年培ってきた天ぷらの調理ノウハウを活かした新業態。天ぷらを「天むす」のスタイルに進化させ、揚げたて・にぎりたてのライブ感を楽しめるワンハンドフードとして展開する。天むすに具沢山の豚汁を組み合わせることで、手軽ながら満足感のある「一汁一飯」を提案する。

　一方の「JB's TOKYO」は、「100％手づくり」をコンセプトに掲げるクラフトバーガー専門店。2021年の創業以来、SNSを中心に話題を集めており、代々木本店は「食べログハンバーガー百名店」にも選出されている。今回の出店は、同ブランドの7店舗目となる。

　両店舗が入る「エキュートエディション御茶ノ水」は、JR御茶ノ水駅直結の施設。所在地は東京都千代田区神田駿河台2-6 JR御茶ノ水駅2階、改札外。営業時間は平日10時から22時まで、土日祝は10時から21時まで。座席数は72席で、テイクアウトの電話予約にも対応する。


「分とく山」野崎洋光のおいしい理由。和食のきほん、完全レシピ (一流シェフのお料理レッスン)
￥499
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Mizukiの今どき和食
￥1,287
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top