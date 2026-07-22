大河ドラマ「豊臣兄弟！」新たな出演者決定！吉岡秀隆が千利休、谷原章介が北条氏政役 | RBB TODAY

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜夜8時放送）の新たなキャストが発表された。仲野太賀主演で天下人の弟・豊臣秀長を主人公に描く同作は、第29回（7月26日放送）から「天下一統編」に突入。その戦国の世に大きな影響を及ぼす人物たちを演じる俳優陣が決定した。

千利休（宗易）役を務めるのは吉岡秀隆。堺の商人による自治組織・会合衆の一人として茶の湯を通じて政治にも関与し、本能寺の変後は秀吉に仕えて兄弟の天下取りを支える重要人物だ。吉岡は「スタッフ、キャストの皆さんが本当にいい顔をしている現場」と撮影現場の雰囲気を絶賛。「リハーサルを覗のぞかせて頂いた時、初めてお会いした豊臣兄弟のお二人の笑顔を忘れることなく、私なりの宗易を演じられれば」と意気込みを語った。

吉岡秀隆©高橋マナミ

谷原章介

北条氏政役には谷原章介が決定。小田原北条家の四代目当主として関東一帯を手中に収め、天下一統を目指す豊臣兄弟の最後の壁として立ちはだかる。谷原は「神奈川出身なので、北条氏政をオファーいただけたことはとても嬉しかったです。小田原攻めはこの物語の大きな盛り上がりの一つなので気持ちが引き締まる思いです」と心境を語った。

阿久津仁愛

遠藤雄弥

栗原類

天野ひろゆき

そのほかの新キャストも発表された。佐久間盛政役に遠藤雄弥、酒井忠次役に天野ひろゆき、榊原康政役に栗原類、井伊直政役に阿久津仁愛が決定。いずれも賤ヶ岳の戦いや小牧・長久手の戦いなど、天下一統の過程で豊臣兄弟と激突する武将たちだ。

堀部圭亮

林裕太

また、土佐の戦国大名・長宗我部元親の嫡男・長宗我部信親役に林裕太、その家臣・谷忠澄役に堀部圭亮、五摂家のひとつ近衛家の前当主・近衛龍山（前久）役に前野朋哉がそれぞれ名を連ねた。