ILLIT、「It's Me」のMVが1億ビュー突破！公開から79日で達成 | RBB TODAY

5人組ガールズグループILLIT（アイリット）の「It's Me」MVが、18日にYouTubeで一億ビューを突破した。

「It's Me」MVは4月30日に公開され、わずか79日で一億ビューを突破した。ILLITに初の“億越え”MVをもたらしたデビュー曲「Magnetic」に続き、通算2本目の一億ビュー突破MVとなる。「It's Me」MVは、YouTubeの「グローバル・トップ・ミュージック・ビデオ」チャートでも上位に食い込んでおり、世界的な注目の高さが伺える。この曲は、好きな相手との関係性に悩みながら「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言するテクノジャンルの曲。MVでは、「推し」という答えを引き出すために奮闘する、ILLITのユーモラスで突飛な姿を楽しめる。

ILLITは、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAの5人で構成されるガールズグループ。日本での2枚目のシングルとなる「I Got Your Back」が26日に配信開始、29日にCDが発売予定。グループ初となるライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START♥' in JAPAN』は、全5都市11公演の一般指定席が早々に完売するなど注目度が高まっている。8月には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』や『LuckyFes’26』にも出演が決まっており、現地の熱狂を高めていく予定だ。