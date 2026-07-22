鬼越トマホーク、渡部建とのトラブルについてYouTubeで語る「電話で直接謝罪した」 | RBB TODAY

21日、鬼越トマホークが公式YouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新。渡部建とのトラブルについて語った。

冒頭、鬼越トマホーク・良ちゃんは「この度は色々お騒がせして申し訳ございません」と謝罪。渡部には電話で直接謝罪し、「こころよく許していただきました」と報告した。今回のトラブルの経緯は、相方の金ちゃんが説明。問題となったXでの渡部に対する誹謗中傷する投稿を行ったのは、「怒りもあったけれど、多少過激な表現であってもライブの告知になるだろう」という良ちゃんなりの正義感で行ったものだと説明した。投稿が問題になった後、すぐに消さなかった理由については、吉本興業と相談した結果、すべての事実がわかってから投稿を消すなどの行動をしよう、という方針だったからだそう。吉本興業が「なぜこのような事態になったのか」と、渡部のトークライブのプロデューサーである宮地ケンスケ氏に問い合わせたところ、当初、宮地は渡部に許可を得たうえでオファーしていたと説明。しかし、鬼越トマホーク、吉本興業の担当者と宮地氏とで直接話をした結果、「渡部と事務所には鬼越トマホークのYouTubeチャンネル出演についてまったく伝えてなかった」ということが判明したという。最終的に渡部の言い分が正しいとわかり、渡部に電話で謝罪。翌日に投稿を消し、謝罪文をアップした。渡部は「投稿を消してくれれば大丈夫だから」と許してくれたという。経緯の説明が終わった後、良ちゃんは「行き違いがあったとはいえ、過度な表現で笑いの範疇を超えてやってしまったことは自分の責任なので、申し訳ございませんでした」と謝罪。深々と頭を下げた。

この投稿に鬼越トマホーク・金ちゃんの公式Xには「あらためてSNSって難しいと感じました」「当事者同士で解決済みなのであれば、何も言うことはないです。」といったコメントが寄せられている。

※鬼越トマホークが経緯を説明し謝罪する動画