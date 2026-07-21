小清水亜美・本渡楓が山吹家の姉妹役に！『真夜中ハートチューン』第2期2027年放送決定 | RBB TODAY

TVアニメ『真夜中ハートチューン』第2期が2027年に放送開始することが決定した。あわせて第2期ティザービジュアルと新キャスト2人が明らかになった。

同作は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中の五十嵐正邦による「声春（せいしゅん）」ラブコメアニメ。放送部のヒロインたちとその「夢」を叶えるために奮闘する主人公を描く作品だ。

公開された第2期ティザービジュアルは、今年3月に公開された第2期制作決定ビジュアルと対になる構図で、夕日の砂浜に立つ井ノ華六花（CV.瀬戸桃子）、日芽川寧々（CV.大久保瑠美）、霧乃イコ（CV.鈴代紗弓）、雨月しのぶ（CV.伊藤美来）の4人が夢に向かって大きく踏み出す姿を描いている。

第2期より新たに登場するキャラクターとして、山吹有栖の姉・山吹りいな役を小清水亜美が、妹・山吹美兎役を本渡楓が担当することが決定した。

小清水亜美は「コードギアス 反逆のルルーシュ」「リコリス・リコイル」などで知られる声優。本渡楓は「ゾンビランドサガ」「パリピ孔明」などへの出演で知られる。

小清水亜美はコメントで「山吹いりな役を演じさせていただくことになりました小清水です。収録がまだこれからという事もありどのような役作りになるのか未知数なのですが、生活感のある自然体な人物像になるように取り組みたいと考えています。他キャストの皆様とのアフレコが大変楽しみです！」と語った。

本渡楓は「山吹美兎役で参加させていただきます、本渡楓です！声の仕事をしている自分が今作『真夜中ハートチューン』に携わるのはなんだか不思議な気持ちです。演じさせていただく美兎は有栖の妹で、人懐っこく明るい子です。あの体格ですが、妹です。自然体でセンスが光る存在だと感じました。山吹家やヒロイン達との関わりを楽しみにしていてくださいね！よろしくお願いします！」とコメントした。

また、伊藤美来が関西テレビ放送に潜入し、雨月しのぶが夢見る「アナウンサー」の仕事に挑戦する企画映像「伊藤美来（雨月しのぶ役）アナウンサー入門～1日アナウンサー体験しちゃいます～」が7月21日（火）20時にNBCUniversal Anime/Music YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。関西テレビアナウンサーの田中友梨奈との番宣風予告映像もすでに公開されている。

原作単行本は1巻～13巻が発売中で、最新14巻は8月17日発売予定。Blu-ray Vol.4は7月29日発売、ミュージックコレクションは9月30日発売が予定されている。