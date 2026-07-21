仲里依紗主演！“35歳の女性”の今を描く『Tokyo middle 30』が明日放送スタート | RBB TODAY

仲里依紗が主演し、のんと深川麻衣が共演する恋愛ヒューマンドラマ『Tokyo middle 30』が、明日22日22時より、フジテレビ系にて放送スタートする。

同作は、キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から東京へ上京した女性3人が、恋、仕事、家庭といった思い通りにはいかない現実に直面し、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい生き方を模索していく物語。

（C）フジテレビ

＜第1話のあらすじ＞

5歳の男児の母で専業主婦・佐倉麻（仲）、アパレルショップの店長・山地遥（のん）、公立小学校の教師・永野薫子（深川麻衣）は東京に暮らす、35歳。かつて地方都市の高校で同級生だった3人は、同じ男子を好きになり、ある事件をきっかけに意気投合。無敵のズッ友となり、青春の日々を過ごしながら、将来の夢や希望を胸にそれぞれ上京した。

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――あれから約20年。麻紀の夫・宗司（渡辺大知）が経営する美容クリニックで偶然再会した３人は、思い出話に花を咲かせる。はたから見ると順調そうに見える彼女たちだが、麻紀は手放したキャリアに未練があり、ミュージシャンの夢破れて働く遥の心はくすぶり続け、薫子はマッチングアプリで出会った同棲４年目の彼氏・清水義孝（風間俊介）と結婚に踏み切れずにいた。

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そんなある日、麻紀は息子の宗太（天野優）が幼稚園でトラブルを起こし呼び出されてしまう。息子の様子に不安を抱えて宗司に相談するも、真面目に取り合ってもらえない。遥は職場の20代の部下から急きょ合コンに誘われるが、しぶしぶ参加するも早々に退散。一方、勤務先の小学校で具合が悪くなった薫子は、帰宅後に…。

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東京という街で、『あの頃の未来』には立てていない麻紀、遥、薫子。それでも彼女たちは35歳の『いま』を生きていく。