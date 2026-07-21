「もう24歳なんて、信じられません」紀平梨花、24歳の誕生日を迎えたことを報告！ | RBB TODAY

21日、フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花がインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎えたことを報告した。

紀平は「7月21日、本日24歳になりました もう24歳なんて、信じられません」とケーキの前でピースサインをする写真を投稿。「最高の一年にします お祝いしてくれたみんな、本当にありがとう」と周囲の人へ感謝を伝えた。ケーキにナイフを入れる様子や、現在アイスダンスでペアを組んでいる西山真瑚との練習動画、誕生日のお祝いの食事会で撮影したショットも投稿した。黒のオフショルダーのドレスにフェンディのバッグを合わせた、大人っぽいドレスアップ姿も公開している。

この投稿にファンからは「おめでとうございます 可愛すぎます」「綺麗で可愛くてとても素敵な写真の投稿ありがとうございました」「リカシンペアとして、オリンピックを目指して頑張って下さい。」と祝福のコメントが寄せられている。

※紀平梨花が24歳の誕生日を報告する投稿